Non mi scaricare: il cast del film diretto da Nicholas Stoller

Venerdì 23 agosto, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle 23:15, il film sel 2008 dal titolo Non mi scaricare, una commedia romantica diretta da Nicholas Stoller, qui al suo esordio alla regia e famoso per Cicogne in missione.

Il film, noto in originale come Forgetting Sarah Marshall, vede come protagonisti Jason Segel, Kristen Bell, Mila Kunis e Russell Brand, col quale Stoller collaborerà muovamente per In viaggio con una rockstar. Segel, noto per il ruolo di Marshall Eriksen nella serie How I Met Your Mother, ha anche scritto la sceneggiatura e interpreta il ruolo di un musicista depresso, alle prese con il trauma di essere stato lasciato dalla fidanzata.

Il film è prodotto da Judd Apatow (che aveva già prodotto Molto incinta e 40 anni vergine), la colonna sonora è di Lyle Workman, il montaggio è curato da William Kerr e i costumi sono di Leesa Evans.

La trama del film Non mi scaricare: divertenti gag e situazioni assurde

Non mi scaricare racconta la storia di Peter Bretter, un musicista che lavora come compositore per una serie televisiva di successo.

La sua vita viene stravolta quando la sua fidanzata di lunga data, Sarah Marshall (Kristen Bell), una famosa attrice televisiva, decide di lasciarlo improvvisamente. Devastato dalla rottura, Peter decide di andare alle Hawaii per cercare di dimenticare Sarah e riprendersi dal dolore.

Tuttavia, il destino vuole che Sarah si trovi nello stesso resort, in vacanza con il suo nuovo fidanzato, il bizzarro e stravagante rocker britannico Aldous Snow. Tra situazioni imbarazzanti e incontri inaspettati, Peter cerca di distrarsi e ritrovare la serenità.

Durante il suo soggiorno, fa la conoscenza di Rachel (Mila Kunis), una dolce e affascinante receptionist che mossa da compassione lo fa alloggiare nella suite più bella del resort a gratis. I due iniziano a frequentarsi e nasce un sentimento. In seguito, si susseguono una serie di situazioni imbrarazzanti come una lezione di surf insieme ad Aldous, che confessa a Peter di aver iniziato la storia con Sarah un anno prima che lei lo lasciasse, e una cena a quattro, dopo la quale le due coppie salgono in camera e iniziano a fare sesso. Sarah è gelosa di Rachel, in quanto la sente dalla stanza accanto, e tra le due inizia una gara a chi urla più forte causando una situazione esilarante.

Quando Aldous si accorge che Sarah sta fingendo un orgasmo solo per competere con Rachel, infuriato la lascia, asserendo che lei sia ancora presa da Peter. A questo punto Aldous dice a quest’ultimo della sua decisione di lasciare la ragazza, così Peter prova a riavvicinarsi a lei, ma si rende conto dei suoi sentimenti per Rachel.

Nonostante questo Rachel è arrabbiatissima con Peter e non vuole saperne di riallacciare la relazione. Riuscirà a riconquistarla?