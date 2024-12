Non è poi così lontana l’ultima grande vincita del Million Day, che potrebbe tornare alle ore 13:00 di oggi, domenica 22 dicembre 2024, a regalarci un altro milione di euro. A quest’ora giovedì c’è stata la 317esima clamorosa vincita, dunque la speranza è che i numeri vincenti di questa prima estrazione possano dare una scossa al contatore delle vincite e al tempo stesso cambiarvi la vita.

Non è l’unica vincita che si può ottenere con questo gioco, ma è senza dubbio quella più ambita, motivo per il quale la cinquina fortunata desta sempre grande attenzione. Ma attenzione anche a quella di Extra MillionDay, il gioco parallelo, l’estrazione successiva che offre una seconda occasione di vincita, nello specifico di 100 mila euro. Anche in questo caso ci sono altre categorie di vincita a cui prestare attenzione.

Uno dei segreti del successo di questo gioco è rappresentato dalla semplice modalità per partecipare al concorso. Si possono scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi al costo di un solo euro: questa è la giocata singola, la più semplice al Million Day. Ma ci sono anche giocate plurime, che mettono in gioco più giocate singole, e quelle sistemistiche, che richiedono una scelta tra sistemi integrali e ridotti per giocare da 6 a 9 numeri nella stessa schedina.

C’è poi l’opzione Extra MillionDay per avere una seconda possibilità nel caso in cui vada male col gioco principale: è un’altra estrazione di numeri vincenti con cui potete darvi una seconda occasione e sperare che ve la dia soprattutto la Dea bendata.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: ECCO I NUMERI VINCENTI DI OGGI DELLE 13:00

Million Day: –

Extra Million Day: –