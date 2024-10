In questo martedì 22 ottobre torna anche in questa giornata il concorso vincente del Million Day, che mette in palio dei premi molto importanti che arrivano fino a un milione di euro. Si tratta ovviamente del massimo in palio e allo stesso modo del premio più ambito da tutti i giocatori che prendono parte a questo concorso fortunato. Si tratta appunto di un gioco che offre spesso dei premi importanti e normalmente quello da un milione di euro, quello ovviamente più atteso da tutti i giocatori, arriva in media una volta al mese e anche di più. Dal lancio del concorso, avvenuto nel 2018, sono infatti più di 300 le vittorie milionarie, dunque significa che la media delle vittorie da un milione è molto alta. Ogni mese qualche fortunato giocatore porta a casa la cifra e dunque questo vuol dire che la speranza c’è davvero per tutti.

Numeri vincenti Million Day di oggi 22 ottobre 2024/ Le cinquine delle 13.00

Per partecipare i giocatori dovranno scegliere cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55. Per giocare basta avanzare i propri numeri che si spera siano fortunati al costo di un euro. Se poi si vuole avere anche una chance extra di ottenere qualche premio importante, si può giocare anche all’Extra Million Day al costo di un altro euro. In questo caso il premio in palio è di 100.000 euro. Un premio più basso ma comunque molto interessante per tutti i giocatori che potranno sperare di ottenere qualche soldino al concorso. Oggi arriverà la maxi vittoria da un milione di euro? Lo scopriremo solamente tra pochissimo quando andremo a scoprire i numeri vincenti delle 20.30, l’estrazione che arriva dopo quella delle 13.00, la prima della giornata. Buona fortuna a tutti i giocatori!

