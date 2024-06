Numeri vincenti Million Day/ Estrazioni di oggi delle cinquine di oggi 6 giugno 2024

È arrivato anche oggi il momento di andare a scoprire i numeri vincenti del Million Day, che nelle due estrazioni quotidiane offre ai giocatori partecipanti l’occasione di vincere premi importanti che arrivano appunto fino a un milione di euro. Il premio massimo è certamente il motivo per cui ogni giorno tanti italiani scelgono di investire un euro sul concorso, scegliendo la propria combinazione del cuore – formata probabilmente da numeri per loro importanti e significativi – aspettando poi l’estrazione prescelta tra quella delle 13 e quella delle 20.30. Non sempre si riesce a portare a casa il premio massimo: andiamo a vedere quali sono state le ultime estrazioni che hanno regalato il premio da un milione ai partecipanti al concorso.

A portare a casa la maxi cifra, per l’ultima volta, è stato un giocatore che ha centrato i cinque numeri vincenti nella giornata di sabato 11 maggio, ottenendo una nuova vincita da 1.000.000€ con l’estrazione delle 13:00 del Million Day, portando così a quota 286 le estrazioni milionarie del concorso. Prima ancora la stessa sorte era toccata ad un giocatore di Milano, che era riuscito nell’impresa il giorno 6 maggio, con i numeri 6, 19, 32, 42 e 53, ottenendo però la vittoria con una giocata online arrivata nell’estrazione serale, che nonostante il doppio appuntamento esista da ormai più di un anno, rimane la preferita di tanti giocatori. A giugno ancora nessuno è riuscito ad ottenere la maxi vittoria: andiamo perciò a conoscere i numeri vincenti di oggi nella speranza che regalino questa grande gioia a qualcuno tra i giocatori.

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI, 6 GIUGNO 2024

ORE 13.00

MILLIONDAY: 3 – 6 – 13 – 20 – 54

EXTRA MILLIONDAY: 9 – 12 – 23 – 38 – 40

ORE 20.30

MILLIONDAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

