Numeri vincenti Million Day, estrazioni di oggi/ Le cinquine del 5 giugno 2024

Cominciamo un’altra giornata con l’appuntamento classico del Million Day, il concorso che quotidianamente ci dà la possibilità di vincere premi di un certo calibro che arrivano fino a un milione di euro. Anche in questa giornata di mercoledì siamo in attesa di conoscere le cinquine che regaleranno a qualcuno dei premi importanti con un massimo di un milione, inevitabilmente il più ambito di tutti. Prima di andare però a scoprire i numeri che verranno estratti alle 13 e poi alle 20.30, ripassiamo qualche regola in merito al gioco fortunato che tiene incollati centinaia di giocatori ogni giorno. Per partecipare al concorso il costo è particolarmente esiguo: appena un euro a fronte di una possibile vincita milionaria: i numeri vanno scelti tra l’1 e il 55 e saranno cinque. Dunque, la massima cifra si porta a casa ovviamente indovinando tutti e cinque: solamente centrando la combinazione vincente si otterrà il massimo in palio.

Il Million Day offre però una doppia possibilità di vincita, perché mette in palio anche altri 100.000 euro nel concorso dell’Extra Million Day, facoltativo e dal costo di un altro euro. I numeri da scegliere sono gli stessi, dunque sempre cinque e sempre compresi nello stesso range, ma saranno estratte cifre differenti rispetto al gioco primario: dunque è possibile vincere a entrambi i concorsi con due combinazioni diverse. Dopo aver avanzato la giocata, non resta far altro che attendere il verdetto tanto atteso che ci darà forse una gioia immensa: quella della vittoria da un milione di euro.

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI QUESTO 5 GIUGNO 2024

ORE 13.00

MILLIONDAY: 14 – 25 – 26 – 38 – 45

EXTRA MILLIONDAY: 4 – 23 – 24 – 27 – 42

ORE 20.30

MILLIONDAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











