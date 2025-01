Gli aggiornamenti sull’omicidio suicidio di Gualdo Tadino, la guardia giurata Daniele Bordicchia che ha ucciso la propria moglie, Eliza Feru, per poi spararsi. Nella notte fra il 4 e il 5 gennaio l’uomo ha sparato due colpi di pistola, ma nessuno ha sentito e nessuno crede a quanto sia accaduto perchè descrivono Daniele Bordicchia come un bravo ragazzo, sempre solare. I due si erano sposati soltanto otto mesi fa, ma dopo il viaggio di nozze dello scorse settembre qualcosa era accaduto, visto che lei era andata via di casa. I due si erano riavvicinati fino al clamoroso epilogo degli scorsi giorni: ma cosa è successo? Storie Italiane sta provando ad indagarlo.

L’avvocato di Daniele intervistato ha spiegato: “E’ un fatto sconvolgente, ci sono indagini in corso e quando saranno completate avremo modo di capire meglio cosa è successo nella villetta dei due coniugi. Valentina, la sorella di Daniele, è sconvolta, non vi erano avvisaglie particolari, degli screzi fra i due che non facevano pensare ad un gesto del genere, i famigliari sono completamente smarriti e non riescono a darsi una risposta”.

OMICIDIO GUALDO TADINO, L’AVVOCATO DI BORDICCHIA: “SULL’AUTOPSIA…”

Sull’autopsia attesa nelle prossime ore: “Non abbiamo avuto nessuna comunicazione in merito, non si conosce neanche la possibile data del funerale, più tardi faremo un accesso per cercare di capire come stanno le cose, sicuramente il proseguo delle indagini e l’esame dei cellulari dei due ragazzi potrà fornire qualche segnale in più su ciò che è successo”.

Per il dottore Di Giannantonio, in studio a Storie Italiane: “Alcuni elementi vulnerabili saranno sicuramente individuati nel decorso della storia. Se io ho una crisi sentimentale mi separo, mi costruisco un nuovo percorso e non arrivo alla tragedia. Se di fronte ad una grave crisi sentimentale, essendo un portatore di arma da fuoco dirigo questa arma verso mia moglie e verso me stesso, per uno che fa il mio mestiere, tutta una serie di elementi di vulnerabilità e a rischio, sono presenti con certezza. Per me è un atto di vulnerabilità patologica”.

OMICIDIO GUALDO TADINO, LE AMICHE DI BORDICCHIA E LA REPLICA DI ELEONORA DANIELE

L’avvocato di Daniele Bardicchia, autore presunto dell’omicidio suicidio di Gualdo Tadino, ha aggiunto: “Io non ho le certezze del professore, non posso in base a quello che sappiamo fino ad oggi, ovvero poco niente, dire che il tutto era stato organizzato, non posso dirlo”. Desiree, amica di Daniele, aggiunge: “Lui era dispiaciuto di questa crisi con Eliza, ma non ha mai palesato intenzioni cattive, lui si auspicava di tornare insieme per poter essere felici”.

Azzurra, un’altra amica della coppia, aggiunge: “Dopo che sono tornati insieme li ho visti tranquilli. Lui forse è uscito di testa, e non accettava di essere tradito, e forse ero un po’ fragile”. Eleonora Daniele, aggiunge: “Forse era anche un po’ possessivo e non accettava di essere lasciato”, visibilmente stizzita.