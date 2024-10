Omicidio Pierina Paganelli: oggi a Quarto grado una nuova serie di documenti sul caso della 78enne uccisa nei garage di via del Ciclamino, a Rimini, il 3 ottobre dello scorso anno. Tra le novità emerse oggi, un video inedito risalente all’11 ottobre 2023, pochi giorni dopo il delitto, e riguardante l’attuale unico indagato Louis Dassilva. A trasmetterlo in esclusiva è stata la trasmissione Mattino 5. Il filmato ritrae il 34enne senegalese in questura, seduto da solo in sala d’attesa mentre la moglie Valeria Bartolucci è in uno degli uffici con la Squadra mobile, e a un certo punto compie un gesto particolare.

L’uomo guarda il telefono, subito dopo tira indietro la testa e spalanca la bocca come in una smorfia di dolore, “un urlo silenzioso”, ha titolato il programma condotto da Federica Panicucci, la cui motivazione resta al momento sconosciuta alle cronache. Le ipotesi che avanzano sono due: in quel frangente, Louis Dassilva potrebbe aver appreso dell’imminente rivelazione alla moglie della sua relazione clandestina con Manuela Bianchi oppure della crescente attenzione investigativa sul suo conto. Gli investigatori hanno in mano i suoi dispositivi e dai contenuti relativi a quel preciso istante, forse, potrà chiarirsi il motivo di tale espressione apparentemente molto sofferente.

Omicidio Pierina Paganelli: focus sulla relazione tra l’indagato e la nuora della vittima

Il focus principale dell’inchiesta sull’omicidio di Pierina Paganelli sembra essere ancora la relazione extraconiugale tra Louis Dassilva e la nuora della vittima, Manuela Bianchi, sposata con il figlio Giuliano Saponi che all’epoca del delitto era ricoverato a seguito di un misterioso incidente avvenuto 5 mesi prima.

Tra le piste al vaglio, sull’onda di un movente che si riterrebbe passionale (l’indagato, secondo l’accusa, avrebbe ucciso la suocera dell’amante per “proteggere” se stesso e la Bianchi dalla sua presunta ingerenza nella loro vita privata), quella di una connessione tra i due eventi: chi ha ucciso Pierina Paganelli potrebbe essere la stessa persona che ha travolto, e quasi ammazzato, il figlio Giuliano il 7 maggio precedente.

I presunti incontri segreti tra Louis Dassilva e Manuela Bianchi dove avvenne l’omicidio di Pierina Paganelli

L’intenso scambio di messaggi tra Louis Dassilva e Manuela Bianchi, prima del delitto, documenterebbe una profondità del legame decisamente maggiore rispetto a quanto entrambi avrebbero cercato di far credere. Dal “Ti amo” a frasi come “Vorrei avere un figlio da te“, la nuora di Pierina Paganelli sarebbe stata particolarmente coinvolta così come il 34enne.

Ed è anche questo elemento che rafforza, nel mosaico investigativo, l’ipotesi di un omicidio maturato nel contesto dei “segreti sentimentali” di via del Ciclamino. Secondo quanto trapelato nelle scorse settimane, inoltre, i due amanti si sarebbero visti di nascosto anche dopo la morte di Pierina Paganelli e uno dei luoghi “preferiti” per i loro appuntamenti romantici sarebbe stato proprio il luogo in cui, la mattina del 4 ottobre di un anno fa, sarebbe stato ritrovato il corpo senza vita della donna.