Documento audio esclusivo molto interessante quello mandato in onda ieri dal programma Estate in diretta, leggasi la chiamata del 118 di Manuela Bianchi dopo aver trovato il corpo senza vita di Pierina Paganelli: “Si salve, ho chiamato il 112 – le parole della donna – ho trovato una signora che presumibilmente è morta, di sotto, nell’atrio delle nostre scale”. E ancora: “Io non l’ho toccata, non ho sentito se è viva, non l’ho voluta toccare”, quindi le viene chiesto il cognome: “Bianchi mi chiamo”.

E ancora: “Io sono scesa dal nostro scivolo, ho messo dentro la macchina in garage, quando sono uscita dal garage per entrare sulle scale, appena ho aperto la porta antincendio la signora è lì, sdraiata, che apparentemente sembra scivolata perché aveva dei barattoli in mano, caduti”. In quegli istanti, fa notare il giornalista di Estate in diretta, Manuela Bianchi non aveva ancora riconosciuto che la donna a terra fosse Pierina Paganelli, la sua suocera. Dopo una prima telefonata Manuela ha chiamato nuovamente il 118.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, LA TELEFONATA DI MANUELA BIANCHI: “VEDO CHE E’ NUDA…”

Si sente Manuela Bianchi che piange e che dice di mandare il 118 “Io non riesco a capire, sotto è nuda, la parte sotto del corpo è nuda, dovete mandare la polizia”, paventando quindi una possibile violenza sessuale. A quel punto l’operatore chiede a Manuela Bianchi se si è avvicinata ed ha compreso se respira o meno, e la donna replica piangendo: “Mi sono accorta che è mia suocera, mi sono accorta adesso che è mia suocera, sento arrivare l’ambulanza” e si sente Manuela Bianchi che continua a piangere.

Estate in Diretta ha ricostruito la vicenda ricordando come Manuela Bianchi abbia chiamato alle 8:20 del mattino il 112, undici minuti dopo aver scoperto il corpo senza vita di Pierina Paganelli. La nuora ha chiamato un operatore dicendo che vi era una donna a terra, non riconoscendo ancora chi fosse la presunta vittima, vedendo però del sangue della bocca.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, LA TELEFONATA DI MANUELA BIANCHI: “C’È QUALCOSA CHE NON TORNA…”

L’operatore ha quindi messo in attesa la chiamata per passarle il 118 e l’inviato del programma Rai spiega che nel frattempo “si sentono le parole di Manuela Bianchi con Louis Dassilva (l’uomo al momento in carcere con l’accusa di aver ucciso Pierina Paganelli)”, dopo di che accade quello che è stato scritto sopra.

Alle 8:26 Manuela Bianchi dice che c’è una signora di sotto (la chiamata appunto al 118), poi venti secondi dopo riconosce il corpo della suocera: “Io mi domando – le parole dell’inviato di Estate in diretta – perché non dirlo subito se l’aveva scoperto prima?”, un dubbio senza dubbio lecito. “Lei racconta una serie di particolari difficilmente visibili visto che vi era poca luce, e poi Pierina Paganelli non era nuda, aveva la gonna un po’ spostata ma non era nuda, ci sono una serie di cose che non tornano in questa telefonata che Manuela potrebbe ben spiegare, poi sicuramente Manuela è una persona offesa ed ha vissuto degli attimi complicati ma sono dei dubbi che noi dobbiamo porci”.