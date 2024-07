L’omicidio della povera Pierina Paganelli è stato al centro dei servizi di ieri del programma di Rai Uno, L’estate in diretta, e sono stati mostrati dei video di Louis Dassilva, l‘uomo accusato dell’assassinio della donna e al momento in carcere. C’è quello delle ore 19:36 che era già circolato nelle precedenti ore, e poi ce ne è uno delle ore 18:29 in cui si vede appunto Luois in zona di via del Ciclamino.

L’indagato appare mentre scende dall’auto per parcheggiare e salire in casa per poi ri-uscire alle ore 19:26 anche se non si capisce bene per quale motivo, visto che aveva detto agli inquirenti che dalle ore 19:00 circa era rimasto in casa la sera del 3 ottobre 2023, quella dell’omicidio di Pierina Paganelli.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, VIDEO LOUIS DASSILVA: “NEL FILMATO INDOSSA…”

Alle 18:39 Louis Dassilva torna a casa con la moglie dopo aver recuperato la moto incidentata poi è andato a parlare con Loris e Manuela Bianchi. Lui spiega di essere andato solo in garage, ma non dovrebbe comparire in quel video delle 19:26, spiega l’inviato del talk, che ora come ora appare fondamentale per sbrogliare il caso dell’omicidio di Pierina Paganelli.

“Quel filmato delle telecamere di sorveglianza della farmacia parla chiaro – le parole del giornalista – lui indossa una t-shirt bianca, pantaloni grigi e scarpe nere, poi quando la polizia gli chiede cosa indossava il giorno del delitto lui dice pantaloni neri e scarpe bianche, che non corrispondono quindi e sono venuti i primi dubbi ai giudici, che credono che Louis Dassilva abbia voluto allontanare da se ogni sospetto ed eliminare ogni traccia da quei vestiti che lo stesso indossava solo tre ore prima dell’omicidio”.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, VIDEO LOUIS DASSILVA: LE PAROLE DI MANUELA BIANCHI

Non sembra quindi corrispondere ciò che si vede nel video di Louis Dassilva e la realtà dei fatti inerenti l’omicidio di Pierina Paganelli, ed è per questo che gli inquirenti hanno voluto approfondire la vicenda per poi porre agli arresti Louis. Estate in Diretta ha parlato anche con Manuela “Fino a che non sarà una cosa certa al 100 per cento, io continuerò a dire che è innocente, anche con le evidenze delle immagini, non rispondo più a niente, non rispondo più a niente”.

“Quella sera Louis era venuto a casa nostra? – ha proseguito la donna in merito al giorno dell’omicidio di Pierina Paganelli – l’ho già detto al pm, perchè non lo dico a voi? Perchè lo sapete già. Loris ha detto fino alle 19:10 e lo diciamo e ridiciamo da mesi. Perchè passa qui alle 19:26? Io non posso saperlo”. Il giornalista le chiede quindi se non sta avendo dei dubbi e lei ha spiegato: “Io devo cercare di capire il contesto, deve mettere a posto i pezzi che mi arrivano un po’ da voi, un po’ da qualcun’altro, io non ero con lui e non so cosa ha fatto. Ad oggi non ha mentito poi se avete delle prove concrete non posso andare contro voi ne tanto meno al pm, io non so queste cose, non he ho contezza. E’ ingiusto che lui sia in carcere? Non voglio rispondere a questa cosa”.