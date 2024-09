Vediamo quali sono le anticipazioni dell’Oroscopo Branko, uno dei più attesi della settimana. Cos’avrà previsto il famoso astrologo di RDS per lunedì 2 settembre 2024? Cominciamo con i primi sei segni dello Zodiaco, partendo dagli amici Ariete fino ad arrivare al segno della Vergine. L’Oroscopo Branko ha svelato come sarà questo inizio di settembre, quali saranno i segni più fortunati sul lavoro e in amore.

Le previsioni di Branko per l’Oroscopo di lunedì 2 settembre 2024 per i primi sei segni

ARIETE: dopo le vacanze estive, gli Ariete sono pieni di energia e non vedono l’ora di rimettersi all’opera per iniziare nuovi progetti. L’Oroscopo Branko suggerisce di seguire questa scia di volontà per chiarire tutti i malintesi lasciati in sospeso e recuperare alcuni rapporti lavorativi. Bene anche in amore, ma attenzione a non “sedervi” troppo: la passione va tenuta sempre viva!

TORO: passiamo ai nati sotto il segno del Toro. Secondo l’oroscopo Branko di lunedì 2 settembre 2024, si tratta di una giornata propizia alla riflessione, soprattutto per evitare scelte avventate che potrebbero rivelarsi poco proficue. Attenzione quindi a non farvi coinvolgere troppo dalla vostra mente attiva, riesumate un po’ di prudenza! In amore attenzione a non dare il partner per scontato.

GEMELLI: si procede con l’oroscopo Branko per il segno dei Gemelli, che ha appena concluso una stagione di relax. Nelle 24 ore di lunedì 2 settembre 2024 è il momento giusto per parlare con le persone con cui avete qualcosa in sospeso. Ottime notizie in amore: tanta leggerezza e spensieratezza e poche preoccupazioni per il futuro.

Oroscopo di Branko: le previsioni del 2 settembre 2024 per Cancro, Leone e Vergine

CANCRO: cosa ci dice l’oroscopo Branko di lunedì 2 settembre 2024 per i nati sotto il segno del Cancro? Tante riflessioni in questo periodo. Di certo non vi siete rilassati molto. Sembra che sia ora di prendere in mano la situazione e risolvere quello che avete lasciato in sospeso in famiglia. In amore? Cercate di ascoltare di più il partner.

LEONE: in questo periodo siete convinti di quello che pensate, specialmente per quanto riguarda le vostre idee lavorative. Questo è il momento giusto per farvi valere! Per quanto riguarda l’amore è il momento giusto per riappacificarvi dopo un estate “ballerina”, mentre ricordate di pensare a voi stessi: rilassatevi e ricaricatevi.

VERGINE: l’oroscopo Branko di lunedì 2 settembre 2024 parla anche dei nati sotto il segno della Vergine, che hanno bisogno di tornare alla realtà dopo le vacanze e pianificare i successivi mesi. Da settembre in poi sarà infatti un periodo favorevole per il lavoro: si affacciano altre opportunità all’orizzonte e serve molto impegno. In amore serve equilibrio, ma amate il vostro partner più di ogni altra cosa!