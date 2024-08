Le previsioni di oggi 14 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco

Ed eccoci di nuovo con l’appuntamento imperdibile che riguarda l’Oroscopo Branko, il celebre astrologo che ogni giorno su RDS dà il responso della giornata segno per segno. Continuiamo con la seconda parte dei segni dello zodiaco, dopo aver visto le previsioni dell’Oroscopo di Branko da Ariete a Vergine per oggi 14 agosto 2024. Pronti a sapere cosa vi riserva la sorte pre ferragosto? Iniziamo subito.

BILANCIA: amici Bilancia, è il momento giusto per seguire le vostre passioni, e perché no, iniziare a studiare quello che più vi interessa. Le stelle sono dalla vostra parte e fanno il tifo per un nuovo percorso che potrebbe rivoluzionare la vostra vita. Tenetevi pronti anche per Ferragosto: le soddisfazioni in ambito lavorativo arriveranno proprio domani!

SCORPIONE: siete un po’ tradizionalisti, e lo sapete bene. Le previsioni di oggi 14 agosto 2024 dell’Oroscopo Branko vi vedono vogliosi di un periodo con la famiglia, anche se state lottando con il desiderio di un amore che la notte non vi fa dormire. Provate a calmarvi e stare nel presente.

SAGITTARIO: avete senza dubbio la Luna nel segno, una fortuna che vi guiderà fino al 9 settembre. Secondo le previsioni di oggi 14 agosto 2024 dell’Oroscopo Branko le cose andate male negli scorsi giorni si risolveranno una volta per tutte. Buono anche il piano relazioni: incontrerete persone vere.

CAPRICORNO: secondo le previsioni di oggi 14 agosto 2024 dell’Oroscopo Branko, per i nati sotto il segno del Capricorno è un momento molto felice. Addio agli scocciatori e a quei colleghi che non vi lasciano mai in pace. Voi, però, state ricaricando le pile lontano da loro e tornerete più forti di prima.

ACQUARIO: con Marte e Giove nel segno, c’è grande fermento sul piano amoroso. Siate ottimisti come sempre e sarete pieni di corteggiatori. Bene anche con i figli e in tutto quello che riguarda la performance: è un periodo favorevole per fare sport e mettervi alla prova anche fisicamente. L’amore? Attendetelo senza troppa smania, e arriverà.

PESCI: state coi piedi per terra, soprattutto per quanto riguarda le relazioni amorose. Anche se vi piace tanto sognare, dovete cercare di non volare troppo col pensiero, o la caduta potrebbe essere rovinosa. Avete senza dubbio una marcia in più, e arriverà il momento di raccogliere le soddisfazioni.