Oroscopo Branko, sabato 15 e domenica 16 giugno 2024/ Nuvole per Ariete, svolta per Leone e..

Si rinnova il consuetudinario appuntamento con l’Oroscopo di oggi a cura di Branko, aggiornato alle date di sabato e domenica 15 e 16 giugno 2024 con le previsioni segno per segno.

Oroscopo di Branko per il weekend: le previsioni per i 12 segni dello Zodiaco

Ariete: dopo un periodo particolarmente bello potrebbero arrivare delle nuvole, ma non demordete é il momento passeggero di una crisi

Toro: voi single potreste incontrare nel fine settimana un Capricorno a detta dell’oroscopo del week-end stilato da Branko

Gemelli: secondo l’astrologo Branko i nati sotto questo segno potrebbero andare incontro a qualche tensione di troppo che potrebbe rivelarsi particolarmente compromettente

Circa la seconda metà dello Zodiaco l’oroscopo di Branko prevede in particolare grandi risvolti per i nati sotto il segno di…

Cancro: potreste incontrare uno Scorpione e un Sagittario molto interessanti, tra i nuovi incontri che potrebbero condurvi al grande amore

Leone: i vostri affari in generale potrebbero condurvi a una svolta venerdì prossimo.

Vergine: stando all’oroscopo del weekend a cura di Branko un nato sotto il segno del Toro potrebbe rivelarsi il vostro portafortuna

Bilancia: tenete a mente i sogni perché potreste così rispondere a dei quesiti a cui non sapete dare risposta.

Scorpione: potreste scoprirvi dinanzi al bivio per una scelta importante.

Sagittario: secondo l’oroscopo stilato da Branko per il prossimo weekend il futuro si prospetta essere un po’ frenetico e burrascoso, state sereni però perché con il solstizio d’estate ci sarà una svolta nella vostra vita.

Capricorno: potreste andare incontro ad una crush al punto di perdere la testa per la persona che vi fa battere il cuore.

Acquario: sta per chiudersi una stagione epocale dal punto di vista dell’amore

Pesci: accogliete come merita un Cancro, anche se una persona del Capricorno si potrebbe rivelarsi affidabile. Triangolo amoroso all’orizzonte per voi, secondo l’esperto dell’oroscopo a grande richiesta on air RDS , Branko.











