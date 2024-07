Oroscopo estate 2024/ Attenzione Toro e Vergine, rischiate di esplodere! Vento in poppa per Pesci e Gemelli

Ecco l’oroscopo dell’estate 2024: attenzione Toro, Cancro hai bisogno di aria fresca…

Si chiama Luigi Cerciello Torres ed è considerato l’astrologo dei vip, per via della sua grande passione per l’astrologia e per il fatto di essere seguito sui social da personaggi famosi come Chiara e Valentina Ferragni. Andiamo dunque a scoprire l’oroscopo di quest’estate, secondo le previsioni dello scrittore napoletano, segno dopo segno.

Ariete: i primi mesi del 2024 non sono stati luminosi, ma adesso è il momento di lasciarsi andare e affrontare queste giornate estive con più leggerezza. Le stelle promettono bene secondo l’astrologo dei vip, il cui oroscopo sembra sorridere ai nati sotto questo segno.

Toro: questo segno ha serio bisogno di ferie e di mettere in pausa i pensieri negativi. Serve qualche settimana di tranquillità, perché l’esplosione è vicina. Occorre stringere i denti prima della quiete e di avere la testa libera.

Gemelli: estate frenetica per i nati sotto questo segno, pronti a vivere luglio con una marcia in più. Attenzione al mese di agosto, dove le energie rischiano di scarseggiare. A quel punto sarà importante ricaricare le pile prima di settembre.

Cancro: aria fresca a luglio, questo segno ne ha decisamente bisogno. La routine è letale per i nati sotto questo segno, dunque occorre spezzarla e le cose nuove non tarderanno ad arrivare.

Leone: secondo l’oroscopo, l’estate 2024 renderà il segno del Leone irresistibile. Ci sarà un bel da fare in tutti gli ambiti, la sfera professionale soprattutto sembra dare i giusti frutti.

Vergine: anche questo segno non disdegna il relax, anzi ne ha bisogno. Lo stress ha raggiunto picchi elevatissimi ed è giunto il momento di provare a resettare cattivi pensieri.

Le previsioni per gli altri segni, l’oroscopo dell’estate 2024 secondo l’astrologo dei vip Luigi Cerciello Torres

Bilancia: l’oroscopo fa riferimento ad un mood costantemente buono, tutto permetterà ai nati sotto questo segno di rendere al meglio in moltissimi ambiti della vita.

Scorpione: con l’arrivo dell’estate si riaccende la scintilla secondo l’astrologo dei vip. Gli scorpione hanno vlgia di leggerezza, di togliersi un po’ di pesi sulle spalle e di ritrovarsi. I blackout, tuttavia, non mancheranno.

Sagittario: l’oroscopo preannuncia un’estate 2024 travolgente per i nati sotto questo segno, non dal punto di vista lavorativo che rimarrà in stand-by.

Capricorno: estate niente male per questo segno anche se durante l’estate vacilleranno alcune certezze. Con grinta e determinazione si apriranno gli spiragli per un agosto positivo.

Acquario: è il momento di abbandonare le preoccupazioni che non fanno dormire la notte e cominciare a provare a vivere con un po’ di leggerezza in più. Le stelle promettono bene per l’estate.

Pesci: luglio così e così, nella prima parte, poi tutto è in discesa. Vento in poppa ed energie elevate per affrontare l’estate al meglio, soprattutto dal punto di vista professionale.

