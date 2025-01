È iniziato l’anno nuovo e si parte con l’oroscopo gennaio 2025 di Paolo Fox quali segni inizieranno con il piede giusto il 2025 e quali invece a causa di pianeti a sfavore come Giove e Marte purtroppo faticheranno a spiccare il volo? Cosa dicono le Stelle su amore, lavoro, salute, fortuna e soldi? Vediamo nel dettaglio, le previsioni dei segni meno fortunati per tutto il mese da Cancro a Pesci passando per Sagittario.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 2 gennaio 2025/ Pesci in ripresa, Sagittario avventurosi

Oroscopo gennaio 2025 di Paolo Fox: i segni meno fortunati del mese

GEMELLI: Anche per i nati del segno Giove sarà in aspetto favorevole da gennaio ai primi mesi dell’anno e si respira un aria di positività per quanto riguarda il lavoro e il contatto con gli altri, mese essenziale per capire le vostre priorità.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 2 gennaio 2025/ Leone protagonisti, Gemelli con una marcia in più

CANCRO: Il periodo tra Gennaio e maggio è un periodo di esplorazione, conquiste ma anche chiusure nette. L’anno si apre con un mese carico e emozioni e novità il cui unico consiglio è quello di seguire la bussola interiore.

VERGINE: Dopo un anno turbolento e di transizione anche l’oroscopo gennaio 2025 prevede un periodo di assestamento, c’è chi subirà dei cambiamenti e chi invece ha bisogno di sollecitazioni nuove per sentirsi bene.

Paolo Fox, oroscopo gennaio 2025: previsioni sui segni meno fortunati del mese

BILANCIA: Per troppo tempi avete mostrato un atteggiamento comprensivo e accomodante solo per evitare polemiche, tuttavia anche in questo primo mese dell’anno ci sarà paura della disapprovazione ed i conseguenti sensi di colpa.

Oroscopo Branko 2025, Leone: previsioni in amore, lavoro e salute/ Nuovo anno da incorniciare!

SAGITTARIO: L’oroscopo gennaio 2025 di Paolo Fox svela che sono tanti i nati del segno che si lamentano di non essere stati valutati al meglio nel proprio operato e nelle scelte fatte. Gli inizi dell’anno porteranno ancora un po’ di stress, ma i prossimi mesi saranno migliori.

PESCI: Il 2025 si apre con la quadratura di Giove ma solo all’inizio e per pochi mesi, questo significa che ci sono piccoli vuoti da colmare, fate attenzione a gestire l’emotività che porterà a un grande desiderio di fuga dalla realtà.