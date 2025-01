Un anno tutto da vivere, magari anche interpretare, ma soprattutto carico di novità che potrebbero riguardare le principali sfere di interesse. Puntuali per l’occasione arrivano le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox 2025 per i nati sotto il segno dello Sagittario che – come raccontato dal noto astrologo a I Fatti Vostri – partono dal tema dei sentimenti e dal loro evolversi nel corso delle settimane.

Stando all’Oroscopo Paolo Fox 2025 Sagittario l’amore è in crescendo nella prima fase del nuovo anno ma bisogna stare attenti perchè con Giove in opposizione avete forse riversato a livello sentimentale frustrazioni che erano nate altrove. Quindi, attenzione nei rapporti in crisi e per quelli nuovi bisognerà attendere affinchè decollino così come sperate. Dall’estate in poi si può spiccare il volo e con in particolare il mese dicembre dove Venere sarà nel segno.

OROSCOPO PAOLO FOX 2025 SAGITTARIO: FOCUS TRA AGOSTO E DICEMBRE

Le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox 2025 per i nati sotto il segno dello Sagittario proseguono con le questioni professionali, con le derive che potrebbero riguardare tanto nuove ambizioni come il prosieguo di progetti già avviati verso la chiusura dell’anno uscente. Nel lavoro c’è ancora un po’ di frustrazione nei primi mesi dell’anno, magari degli accordi non sono pronti se dovete cambiare squadra di lavoro o prendere le redini di un incarico. Dall’autunno arrivano le occasioni migliori anche grazie all’arrivo di Saturno nel segno. La fortuna arriva con il massimo del carico tra agosto e dicembre.