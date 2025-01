La Luna in Pesci inaugura questo febbraio, con il segno che recupera molte posizioni in classifica, così come lo Scorpione. L’Acquario è re di cuori e va veloce con Mercurio nel segno. Vediamo il dettaglio della prima metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 1 febbraio 2025: i segni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: devi superare delle prove e vuoi recuperare terreno in ambito lavorativo, perché in questa fase il tuo segno vive i sentimenti come qualcosa di poco importante. Addirittura, in alcuni casi, sono presenti dei compromessi che per te sono diventati inaccettabili.

SCORPIONE: quando decidi di impegnarti puoi ottenere davvero di più e ora, con Saturno e Marte in buona posizione, nonostante tensioni causate dalla Luna opposta degli ultimi giorni, puoi recuperare molto bene secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 1 febbraio 2025.

SAGITTARIO: ti piace qualcuno? Vuoi emergere nel trambusto generale? Vuoi essere notato? Febbraio è il mese che fa per te! Avrai Sole e Venere in buon aspetto e Giove opposto sarà meno influente. Alcune questioni lavorative non sono però risolte: ci sono ritardi e devi essere determinato e avere molta pazienza.

CAPRICORNO: una giornata importante. L’anno scorso ha già portato delle affermazioni, sia per ciò che riguarda la casa sia per un lavoro che cresce. Ora Marte opposto ti rende intollerante e, in amore, se ci sono dubbi, il mese di febbraio li farà emergere.

ACQUARIO: secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani il pianeta più bello del tuo cielo è Mercurio che rappresenta idee geniali e contesti piacevoli da vivere con entusiasmo. Ci sono solo alcune questioni di tipo legale da chiudere. I sentimenti sono al top!

PESCI: la Luna nel segno ti porta il desiderio di sperimentare cose diverse e il tuo weekend sarà molto favorito da queste stelle, soprattutto se vuoi avvicinarti a una persona importante per te. I sentimenti tornano vividi e, dopo un finale di 2024 non proprio esaltante, puoi recuperare alla grande.

