Tratto dal suo libro sull’oroscopo 2025, ecco le previsioni dell’oroscopo mensile di Paolo Fox (febbraio 2025) tenendo conto di amore, lavoro e fortuna negli incontri. Scopriamolo anche le influenze stellari e planetarie, ricordando di come l’amore sia influenzato spesso da Venere e il lavoro da Marte e Giove.

Oroscopo mensile di Paolo Fox: le previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario

BILANCIA: indispensabile il prossimo mese stringere i tempi. Non devono essere abbandonati alla sorte. Sole, Mercurio e Giove formano un trittico che potrà aiutare. Accordi vantaggiosi sul fronte del lavoro. Sono un po’ presi dal lavoro, ma non devono dimenticarsi dell’amore. Meglio evitare contrasti. C’è qualche disagio fisico.

Oroscopo mensile Paolo Fox, previsioni febbraio 2025/ Da Ariete a Vergine: Toro intraprendente

SCORPIONE: qualche dubbio per le finanze resta, purtroppo. Per fortuna non ci sono dei blocchi insormontabili. Spesso sono diffidenti nel confronto degli altri ecco perché è sempre più difficile aprirsi a nuove conoscenze. Il consiglio dell’astrologo per eccellenza è quello di frequentare gente nuova. Evitare vendette di poco conto.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 20 al 26 gennaio 2025/ Bilancia intuitiva, luci e ombre per lo Scorpione

SAGITTARIO: i nati sotto questo segno sono in attesa di una promozione. Attenzione però a non lasciare il certo per l’incerto. Non è un periodo di blocco sul fronte del lavoro. Le stelle non fanno miracoli in amore. Chi ha in ballo due storie sentimentali allora dovranno prendere una scelta definitiva. La pazienza sarà messa a dura prova, svela Paolo Fox con il suo oroscopo.

Paolo Fox: oroscopo di febbraio 2025 per gli ultimi segni dello zodiaco

CAPRICORNO: c’è una certa agitazione sul fronte professionale per i nati sotto questo segno. In bilico i rapporti professionali. Attenzione all’insidia di Marte e Urano. C’è qualche problema dal punto di vista amoroso. Non è mai facile fare tutto quello che si vorrebbe. Il consiglio è quello di non strapazzarsi troppo.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 20 al 26 gennaio 2025/ Ariete: sorprese in amore, tutte le previsioni

ACQUARIO: il mese di febbraio sarà promettente per quanto riguarda il lavoro. Transito valido di Giove fino al mese di giugno. C’è chi potrà mettersi in gioco ovunque. Giove regala buona consapevolezza. Resta attiva la vita amorosa con Venere favorevole. I fine settimana del mese saranno baciati dalla fortuna. Recupero psicofisico per tutto il mese.

PESCI: i nati sotto questo segno devono affrontare un impegno importante. Solo così potranno ottenere un buon successo. Mercurio e Sole nel segno suggeriscono delle soluzioni. Le stelle di febbraio non sono contrarie in amore. I cuori solitari potrebbero fare comunque conoscenze passionali. Il mese di febbraio 2025 sarà ricco di piccole e grandi ansie. Le emozioni contano sempre.