Siamo già nella zona di Venere in Scorpione: dopodomani il pianeta dell’amore non sarà più opposto per l’Ariete, ma sarà più complesso per il Leone: chi deve risolvere qualche crisi è meglio che si affretti! La nuova settimana vedrà un altro cambiamento: Mercurio in Bilancia, ma lo vedremo più avanti.

Oroscopo Paolo Fox di domani 22 settembre 2024: le indicazioni per la prima metà dello zodiaco, dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: perché non ti rilassi un po’ domani? Sei sempre in movimento! Non dimenticarti dell’amore, perché Venere tra poche ore non sarà più opposta e le nuove conoscenze sono favorite. Se ci sono state delle crisi, ci si può riconciliare.

TORO: sei diventato intollerante verso chi non si è comportato con te come si deve. Le problematiche economiche per cui sono in essere dei contenziosi potranno essere risolte a breve.

GEMELLI: il consiglio dell’Oroscopo Paolo Fox di domani 22 settembre 2024 è di riflettere bene per decidere quale percorso intraprendere. Tu di solito non ami stare fermo, ma spesso più essere utile, perché agosto è stato un mese difficile: Giove ti indicherà la via vincente.

CANCRO: la tua sensibilità è molto elevata, ma a volte non dovresti prendertela troppo. Questo cielo non è in grado di bloccarti nella tua crescita, ma può recare qualche ostacolo da superare: non ti scoraggiare, perché sai che dal 2025 avrai Giove nel segno.

LEONE: domani potrebbe saltare qualche impegno e c’è qualcosa che non va. Ogni problematica relativa sia all’amore sia al lavoro andrà risolta al più presto.

VERGINE: Mercurio ti sostiene: solo Giove opposto ti mette in guardia dai contratti e dagli accordi. Valuta bene ogni dettaglio, anche le clausole che sembrano nascoste.