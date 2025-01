Un recupero parziale per il Cancro con la Luna a favore, mentre l’Ariete ha moltissimi e gravosi impegni. Il Leone dovrebbe farsi aiutare un po’ di più e il Toro è la stella del palcoscenico. Di seguito, i dettagli dei primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 22 gennaio 2025: le novità astrologiche dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: domani il cielo ti vede con la testa impegnatissima. La Luna è in opposizione, ma questo non significa che le cose non vanno, c’è solo molto da fare. L’amore ripartirà alla grande il mese prossimo, promette l’Oroscopo Paolo Fox di domani 22 gennaio 2025.

TORO: non sei sicuro se vorrai proseguire o meno una collaborazione e la scelta la farai a febbraio. Per chi lavora con il pubblico o su un palcoscenico, ci saranno belle soddisfazioni. Venere è nuovamente in attività!

GEMELLI: Oroscopo Paolo Fox di domani rivela che il Sole è a tuo favore. Se hai dovuto rimandare un progetto non è per una tua mancanza, semplicemente ci possono essere dettagli da sistemare.

CANCRO: è un momento in cui devi cercare di scordarti delle delusioni del passato. Domani però la Luna sarà favorevole e potrai recuperare energie.

LEONE: secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani può succedere di partire con una giornata dinamica e piena di energia, ma di arrivare alla sera infastiditi. Il tuo è un segno che riesce a sbrigare tutto per conto proprio, perché ne ha le capacità e la forza, tuttavia se avessi un po’ più di collaborazione in famiglia o sul lavoro, saresti meno stanco.

VERGINE: la tua rivincita secondo le stelle arriverà da maggio in avanti. Questa è una fase preparatoria, una terra di mezzo. Ognuno ha il proprio cielo, ma in linea generale ci sono decisioni da prendere. C’è l’eco di una malinconia che va eliminata, ma l’amore sarà nuovamente in auge a febbraio.

