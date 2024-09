Con Venere in Scorpione, Toro e Leone vivono sentimenti un po’ sottotono, mentre il Cancro ha un bel cielo per le emozioni. L’Ariete deve stringere i denti.

Oroscopo Paolo Fox di domani 26 settembre 2024: le previsioni per i primi sei segni zodiacali, dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: questa Luna un po’ strana, nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 26 settembre 2024, causa una giornata non proprio al top. Qualche cautela sarà necessaria. In generale sono giornate non facili, anche se alla fine arriverà il successo! Non trasferire il tuo nervosismo in amore.

TORO: nelle relazioni e nei contatti vai forte e Marte ti aiuta anche nel lavoro. L’amore è sottotono con questa Venere storta: chi è single non lo cerca e chi è in coppia non si sente abbastanza considerato.

GEMELLI: se entri nel loop della routine, la noia prende il sopravvento e devi inventarti qualcosa: la creatività non ti manca. Ci sono buone prospettive nella professione, mentre l’amore è un po’ in difficoltà.

CANCRO: queste sono giornate molto positive per i sentimenti. Chi è single si guardi attorno, chi ha una bella relazione sarà contento e potrebbe esserci un ritorno di fiamma.

LEONE: amore flop e lavoro top! In questo momento sei molto preso da questioni pratiche e con Giove a favore puoi anche risolvere un problema, assicura l’Oroscopo Paolo Fox di domani 26 settembre 2024.

VERGINE: questa prima parte della settimana è un po’ ostica e domani Mercurio abbandonerà il tuo segno. Ci sono nuovi progetti e nuove opportunità, ma valuta tutto con attenzione, con Giove dissonante. Novità.

