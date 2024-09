Bilancia e Scorpione sono due segni top al momento perché favoriti da molti pianeti. Un po’ di tensione la vive il Capricorno, mentre il Sagittario deve ripartire dopo due mesi oggettivamente complessi.

Oroscopo Paolo Fox di domani 27 settembre 2024: le indicazioni per la seconda parte dello zodiaco, dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: con Sole e Mercurio nel segno le buone idee vanno sfruttate. Avrai tempo per l’amore, ma questo è un momento in cui hai bisogno di certezze economiche e professionali.

SCORPIONE: sei il favorito del momento perché hai una bellissima Venere e in più perché guardando il cielo del 2025 il tuo segno sarà tra i protagonisti. Tra domani e domenica però dovrai fare chiarezza nelle relazioni che non vanno.

SAGITTARIO: dopo il caos di luglio e agosto, adesso è importante trovare nuovi percorsi. Giove opposto potrebbe aver fatto saltare delle collaborazioni, dice che ci sono degli ostacoli e che si deve forse ricominciare da capo.

CAPRICORNO: la Luna in opposizione ha creato qualche fastidio negli ultimi giorni, soprattutto se da poco hai cominciato una nuova attività. C’è un nuovo equilibrio da ritrovare e devi stare attento alle provocazioni, avverte l’Oroscopo Paolo Fox di domani 27 settembre 2024.

ACQUARIO: Giove è in bellissima posizione, per cui il lavoro va bene. Potresti ottenere qualcosa in più ma hai tempo per raggiungere nuovi obiettivi. L’amore necessita di qualche chiarimento o forse solo di stimoli.

PESCI: Saturno, Venere e Marte sono in buon aspetto e con questi pianeti puoi ottenere buoni risultati. È un peccato solo che ci sia un Giove opposto che parla di questioni legali difficili o accordi e contratti che vanno risolti: potrebbe trattarsi di debiti pregressi. Tuttavia le stelle sono con te e lo saranno anche nei giorni a venire.

