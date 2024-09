Ariete e Vergine hanno entrambi fatto scelte importanti nei primi mesi del 2024, per cui in questo momento sono sotto pressione com’è normale che sia. Un ottimo Giove favorisce novità positive per i Gemelli. Amore in crisi per il Toro.

Oroscopo Paolo Fox di domani 27 settembre 2024: le previsioni per i primi sei segni zodiacali, dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: è ancora un momento un po’ teso, ma Venere non è più in opposizione, per cui il cielo migliora decisamente per l’amore e le relazioni in generale. Inoltre sappiamo che il 2024 è anche l’anno delle grandi decisioni, per cui qualcuno ha deciso di sposarsi o di fare scelte importanti per la professione: si va comunque avanti bene.

TORO: hai una bella qualità, quella di capire quali sono le giuste mosse da fare in anticipo, soprattutto quando ci sono problemi pratici. Sul lavoro sei quindi in ripresa, mentre in amore c’è qualche difficoltà, perché non riesci a perdonare qualcuno o perché sei indeciso.

GEMELLI: Giove nel tuo spazio zodiacale potrebbe anche chiudere delle porte ma aprire portoni! Non avrai quindi difficoltà a considerare nuove proposte, rispetto a pochi mesi fa.

CANCRO: questo è un cielo eccellente per le amicizie, i contatti, per avvicinare una persona che ti piace e per sondare una nuova relazione: ottobre sarà il mese dell’amore, rivela l’Oroscopo Paolo Fox di domani 27 settembre 2024.

LEONE: c’è qualcuno che non segue le tue indicazioni e sappiamo che sei uno che sa come farsi valere. Se c’è una crisi in amore, bisognerà stare attenti.

VERGINE: ciò che hai deciso di fare da giugno sta dando i suoi effetti e adesso è importante capire cosa succede nella tua esistenza. Cambiamenti in atto e l’amore recupera.