Gemelli, Cancro e Vergine possono contare su un inizio 2025 di forza, mentre ora sono un po’ in stand-by. Il Leone vive una settimana decisiva in cui potrebbe mandare a quel paese qualcuno. Di seguito, i dettagli dei primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 4 dicembre 2024: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: le stelle parlano di un rilancio in amore con Marte e Venere, da sabato, in ottimo aspetto. Non ti fermare e sfrutta questo momento per razionalizzare la tua vita.

TORO: sono giorni in cui devi stare attento ai piccoli intoppi e alla distrazione, come dice Marte in opposizione. È probabile che tu abbia a che fare con una persona fastidiosa. Cerca di controllare il nervosismo.

GEMELLI: gennaio sarà un mese migliore! Questo è un mese in cui non ti devi arrabbiare se le cose non funzionano esattamente come vuoi tu, ma ci sarà Venere, a breve, che rilancerà l’amore.

CANCRO: Luna in opposizione e ti stai riorganizzando. Il 2025 sarà un anno decisivo per tutti coloro che desiderano fare una scelta lavorativa o personale: non mollare! La tua razionalità sarà premiante.

LEONE: sono giornate valide per le discussioni, ma la settimana in generale è favorevole, perché ti consente di uscire da situazioni insostenibili, anche trincando rapporti bruscamente.

VERGINE: Luna favorevole e Venere non è più in opposizione. Sul lavoro è tutto da ricostruire e avrai notato che ci sono stati ritardi, ma l’Oroscopo Paolo Fox di domani 4 dicembre 2024 ti assicura che sarai tra i segni più forti dopo le feste.

