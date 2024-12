C’è una nuova Luna in Acquario domani che disturba un po’ il Cancro, mentre Ariete e Leone hanno un cielo di grande forza. Gemelli e Vergine sono in stand-by con i progetti. Vediamo i dettagli dei primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 5 dicembre 2024: il cielo dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: stelle importanti e molto energiche e l’Oroscopo Paolo Fox di domani 5 dicembre 2024 ti anticipa che il 2025 sarà un ottimo anno dal punto di vista astrologico. Il consiglio è però di muoversi subito, entro la fine di maggio. Se sei intenzionato a proseguire o meno un’attività, prenderai le tue decisioni a breve.

TORO: i nativi tra aprile e maggio devono stare attenti a un Marte insidioso: non vi distraete! Stai rivedendo molte cose e dall’11 dicembre la sfera amorosa avrà bisogno di maggiore cura. Tieni d’occhio il fisico.

GEMELLI: con Giove nel tuo spazio zodiacale ci sono ottime idee, ma sei ancora fermo. Prima di mettere a terra un progetto c’è bisogno di tempo. In amore, da sabato, dovrai essere più attento.

CANCRO: la Luna in Acquario non è ancora il massimo e se qualcuno ti infastidisce non ti innervosire. Il fine settimana invece promette bene!

LEONE: organizzazioni e associazioni sono sotto pressione. Tuttavia sei il più amato dalle stelle in questo momento, per una grande energia che ti conferisce la forza di prendere decisioni importanti, anche di mollare tutto se non ti trovi più bene in una certa situazione. Sei carico!

VERGINE: più andiamo verso il nuovo anno e meglio ti troverai. Ci sono stati ritardi, alcune cose non sono andate come avresti sperato ed è necessario rielaborare dei progetti. Bisogna ricucire uno strappo in amore.

