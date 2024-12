Un cielo che è preludio di un cambiamento significativo: dopodomani Venere entrerà in Acquario e questo significa qualche difficoltà nei sentimenti per Ariete, Leone e Vergine. Anche la Luna è in Acquario e innervosisce più di un segno. Di seguito, i dettagli per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 6 dicembre 2024: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: c’è tanta ambizione e molta energia. Vuoi piacere agli altri, sentirti stimato, ma potresti esagerare e vivere situazioni di forte stress. È comunque una fase proattiva e ardi di passione.

TORO: il cielo ti richiede cautela in amore, ma soprattutto devi prestare più attenzione alle distrazioni. Marte, da qualche giorno in opposizione, ti rende più vulnerabile ed esposto a rischi. Se devi mettere in chiaro questioni familiari, l’Oroscopo Paolo Fox di domani 6 dicembre 2024 ti consiglia di attendere domenica.

GEMELLI: Mercurio e Sole opposti bloccano le tue iniziative, ma non preoccuparti perché dopo il 6 gennaio potrai ripartire senza problemi. Cura gli affetti più cari, in questo periodo.

CANCRO: gli ultimi due giorni sono stati duri con una Luna un po’ difficile che ti ha spossato da più punti di vista. Il fine settimana andrà meglio. Non reagire alle polemiche e vai avanti.

LEONE: potresti andare su tutte le furie. Sei il più forte dello zodiaco, in questo momento, perché ora sei in grado di staccarti anche da situazioni che non sopporti con molta determinazione. Potrebbe essere una settimana di liberazione, tuttavia attenzione alla Luna ancora opposta domani, perché potrebbe causare nervosismo aggiuntivo.

VERGINE: a gennaio potrai ricostruire situazioni che non eri riuscito ad affrontare fino ad ora. Purtroppo, in questo momento vivi una serie di rallentamenti e non sei per nulla contento. Non disperare! L’amore ti richiede più presenza.