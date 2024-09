Nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 9 settembre 2024, Mercurio inizia un transito in Vergine un po’ difficile per i Pesci. L’Acquario patisce questa Luna ancora pesante e lo Scorpione migliora sempre di più. Di seguito, le indicazioni per la seconda metà dello zodiaco.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 9 settembre 2024: le previsioni per gli ultimi sei segni zodiacali, dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: grazie a Venere abbiamo il ritorno della speranza nel futuro e anche una migliore condizione fisica. Domani non farti prendere dall’ansia perché Marte in opposizione crea qualche fibrillazione, anche nei sentimenti.

SCORPIONE: le intuizioni sono ancora valide e potresti fare sogni premonitori. La Luna sarà ancora nel tuo segno nella giornata di domani. Venere arriverà nel tuo spazio zodiacale a fine mese e dovresti esserti accorto che dal mese di luglio a oggi hai già aumentato le tue energie, grazie soprattutto a Marte in buon aspetto.

SAGITTARIO: tra giugno e luglio le cose non sono andate esattamente come avresti voluto e ci sono nativi del segno che fremono per un nuovo inizio lavorativo. In amore adesso devi ritrovare un po’ di tranquillità.

CAPRICORNO: hai molte idee per il futuro. L’Oroscopo Paolo Fox di domani 9 settembre 2024, segnala che dal 17 inizierà una fase di maggior serenità, tanto da avere più chiarezza se devi decidere di fermarti o di proseguire in un progetto. L’amore è un po’ sottotono, non necessariamente per colpa tua.

ACQUARIO: sei stanco, agitato e forse ci sono troppe cose da fare che non riesci a portare a termine. L’amore ha bisogno di essere rivisto: fallo entro il 23 di questo mese.

PESCI: ti piacerebbe che le vacanze non terminassero, ma perché sei consapevole che hai deciso di prenderti impegni per nulla semplici e adesso devi metterti in pista. Da domani fino al 26 forse non sarai convinto che tutto funzioni e avrai necessità di un aiuto in più. In amore non buttare tutto all’aria per una parola sbagliata.