Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 luglio 2024/ Il Leone ruggisce soprattutto in amore, mentre lo Scorpione…

Giove suggerisce prudenza al Sagittario e revisione di conti alla Vergine, mentre favorisce i Gemelli e la Bilancia. Una Venere dispettosa per Toro e Acquario, mentre il Leone vola. Vediamo il dettaglio di tutti i segni.

Ariete

È vero che si fa tanta fatica, tuttavia i risultati ci sono ed ecco perché puoi agire liberamente curando ogni aspetto di ciò che fai. Domenica sarà un giorno speciale per i sentimenti, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox, e Venere sostiene i single, i separati e chi stanno cercando l’amore vero.

Toro

Riuscirai ad avere un’idea bizzarra grazie alla quale riuscirà ad ottenere la vittoria. L’Oroscopo di Paolo Fox però ti mette in guardia sull’amore: Venere dice che non tutte le persone che ti circondano meritano fiducia oppure ci sono delle cose da mettere a fuoco.

Gemelli

La creatività è al top e i risultati possono arrivare tramite la comunicazione, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, e quindi grazie a contatti e dialoghi. Anche l’amore è favorito in questo momento.

Cancro

Se stai per partire, organizzati per bene, perché il rischio è quello di sollevare discussioni, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Le relazioni nate a giugno, quando c’era Venere nel tuo spazio zodiacale, diventano sempre più forti.

Leone

Giove è dalla tua parte, Venere è nella tua porzione di cielo e puoi ruggire come ti si si addice. Sei al centro dell’attenzione! Gli incontri sono molto favoriti e i single possono fare conquiste, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine

Stai programmando cose importanti per la prossima stagione, tuttavia il focus di questo periodo è sui soldi, perché ci sono state tante spese e gli introiti sono stati pochi. Giove è chiaro su questo e ogni contratto andrà stipulato soltanto se ne vale realmente la pena. Gli incontri in amore sono favoriti, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia

Tra poche ore la Luna entrerà nel tuo segno e potrebbe stimolare la trasformazione di un’amicizia in qualcosa di più. Ora sei più forte e riuscirai a dimenticare un periodo recente non troppo entusiasmante: che ciò che è stato ti serva unicamente come esperienza per non ripetere gli stessi errori, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione

È un momento valido per le idee, ma Marte dice che nelle amicizie e nelle relazioni sociali in genere non tutto è positivo. Le nuove storie d’amore sono vissute in modo un po’ superficiale ora, ma potrebbero intensificarsi ad agosto, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario

Hai il desiderio di viaggiare e cambiare qualcosa. Le situazioni a rischio possono essere prese in considerazione soltanto se hai la certezza di essere abbastanza forte, perché questo momento, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, con Giove opposto, tende a portarti a sopravvalutare le reali possibilità. Venere ti stupirà in amore!

Capricorno

Momento vantaggioso, entusiasmante e anche di qualche ritorno di fiamma, in alcuni casi. Qualcuno avrà un’attrazione fisica verso una persona che appare molto affascinante ma che è del tutto inaffidabile: dalla fine di luglio, i pianeti saranno migliori, in questo senso, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario

L’amore è un po’ teso e discuti molto: è probabile che tu stia pretendendo di più dal partner e i single, in questo momento, sono ipercritici e non sono soddisfatti da nulla, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di progettare qualcosa di nello per la prossima stagione. Con Saturno positivo soddisfazioni e novità possono giungere anche dalla cerchia familiare. È un momento in cui la creatività c’è, ma hai bisogno di sognare e di distanziarti da una realtà che non sempre corrisponde a ciò che desideri.











