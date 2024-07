Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 luglio 2024/ Venere protagonista e sconvolgimento dei sentimenti per i segni

Venere si sta avvicinando sempre più al Leone: sconquassi sentimentali per Toro, Acquario, Scorpione e Pesci e soddisfazioni per Bilancia, Ariete e Gemelli. Oggi la Luna è ancora in Vergine. Vediamo il dettaglio di tutti i segni.

Ariete

Queste stelle ti garantiscono successi e creatività e forse dai primi di luglio hai già deciso di trasformare qualcosa dal punto di vista lavorativo, ritiene l’Oroscopo di Paolo Fox. In amore i single possono darsi da fare e le coppie insieme da tempo vogliono ufficializzare il loro rapporto.

Toro

Un buon mercoledì per il lavoro e per le nuove opportunità in arrivo. Alcune strade sono state chiuse, mentre in amoe sei un po’ su chi va là: Venere in opposizione non agevola le nuove relazioni oppure tu stesso sei un po’ critico, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox

Gemelli

È vero che la settimana è iniziata in modo un po’ caotico, ma se hai tante cose in mente è normale che sia così, pensa l’Oroscopo di Paolo Fox. Venere in Leone a breve sarà molto importante e potrai giocare le tue carte a livello sentimentale.

Cancro

Tutti i rapporti di lavoro sono favoriti: se devi mettere in chiaro delle cose, questi giorni sono decisivi. L’Oroscopo di Paolo Fox puntualizza sul fatto che molto dipende dalla situazione e dall’età, ma in ogni caso non è difficile avere successo.

Leone

C’è un programma da rivedere in vista dell’autunno e questo cielo è ideale per farlo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Venere tra pochissime ore entrerà nel tuo spazio zodiacale e l’amore tornerà vivo.

Vergine

Luna nel segno! Questo mercoledì può essere gestito al meglio, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Se in coppia hai vissuto qualche crisi di recente, sarà più semplice avere chiarimenti. È un po’ critico il rapporto tra genitori e figli.

Bilancia

Ci sono persone che ti fanno sentire colpevole: liberatene e liberati anche di schemi mentali inutili, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Venere sta diventando intrigante, anche solo per le avventure o per gioco.

Scorpione

È un momento di riflessione, in cui stai cercando di capire in che direzione va la tua vita e forse devi anche aiutare qualcuno che non è in ottima forma. Entro la fine di luglio ci saranno questioni familiari da risolvere, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario

Giugno ti ha vessato sia lavorativamente sia personalmente, in amore e nel fisico. L’Oroscopo di Paolo Fox vuole però rassicurarti sul fatto che ora si va verso il meglio, ma ti chiede di evitare rischi, se non hai bisogno di farlo.

Capricorno

Sei pieno di impegni e responsabilità. I problemi non sono tuttavia impossibili anche perché le opposizioni dei pianeti si sono alleggerite e anche l’amore è in netto miglioramento, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario

Marte e Giove portano delle opportunità. Questo può significare anche la fine di un percorso a favore di un altro più interessante, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Non fermarti ora!

Pesci

Ci sono tensioni importanti in amore, ma potresti anche avere delle belle emozioni riguardo ai figli o alla casa: in ballo c’è un bel progetto e non esiterai ad attuarlo, conferma l’Oroscopo di Paolo Fox.

