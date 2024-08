La Luna è ancora in Acquario. È un momento molto positivo per l’Ariete e il Cancro, sotto tutti i punti di vista. Scorpione e Pesci arrivano da un weekend non eccezionale, con questi ultimi molto tesi per settembre. Bene l’amore per Toro e Bilancia. Scopriamo il dettaglio di tutti i segni.

Ariete

Grande concentrazione di pianeti a tuo favore e hai la possibilità di attuare progetti che avevi rimandato. Se poi hai l’amore al tuo fianco è ancora meglio! Anche i single sono incoraggiati da questa Venere, assicura l’Oroscopo Paolo Fox.

Toro

Ci sono da sistemare questioni finanziarie e le problematiche sono in questo ambito, soprattutto se ci sono delle collaborazioni che sono distanti da quello che hai in mente. Venere è favorevole per i sentimenti: che sia un nuovo amore, una trasgressione, non importa. LaSciati andare, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox.

Gemelli

Una persona come te sempre molto curiosa e pronta ad agire che si mette in disparte, forse non sta facendo la vita che vuole. Se recentemente ci sono state situazioni in cui fosse inutile fare progetti, torna sui tuoi passi, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox. In amore, non sai se perdonare perché hai un dubbio.

Cancro

Una bella settimana sotto tutti i punti di vista. Nel 2025 ci sarà Giove nel segno e questo vuol dire che i progetti che partono adesso avranno successo. Grande recupero in amore, soprattutto se hai avuto delle delusioni, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Leone

Con queste stelle sono favorite le relazioni, i viaggi e gli spostamenti. Questo mese è l’ideale per parlare di sentimenti e portare avanti questioni in ballo già dal mese scorso, secondo l’Oroscopo Paolo Fox.

Vergine

Venere mette in luce le storie importanti, ma come un faro che illumina tutto anche gli angoli bui vengono evidenziati: se una relazione ha mostrato la corda potresti prendere provvedimenti, ritiene l’Oroscopo Paolo Fox.

Bilancia

Venere sta per arrivare nel segno, quindi una relazione iniziata da poco può diventare qualcosa di belle e ci sono aperture dopo chiusure, prevede l’Oroscopo Paolo Fox. Sul lavoro sei libero di agire.

Scorpione

Il weekend forse è stato un po’ pesante, con tanti obblighi e complicazioni. I prossimi tre giorni sono molto positivi per avere delle belle esperienze, promette l’Oroscopo Paolo Fox.

Sagittario

L’amore è nuvoloso, ma il lavoro è più positivo. A giugno non ti sei forse sentito valorizzato, ma adesso puoi recuperare, soprattutto dal mese prossimo, prevede l’Oroscopo Paolo Fox.

Capricorno

L’amore ti chiama, anche se non ci pensi: potresti provare una forte attrazione o voler perdonare qualcuno. Il lavoro parte bene già dalla fine del mese, secondo l’Oroscopo Paolo Fox.

Acquario

La Luna nel segno fa sì che non sopporti molto le cose che non vanno: giustamente se ci sono dici come la pensi. Stai attento a non esagerare, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox.

Pesci

Il Ferragosto non è stato memorabile e in amore non sono molto chiare le cose. Rifletti bene sulle nuove attività e ci sono molte responsabilità in vista che ti preoccupano, dice l’Oroscopo Paolo Fox.