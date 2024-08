La Luna nel segno rende ribelle l’Acquario e fiacca il Leone. L’amore viaggia bene per Cancro, Capricorno, Ariete e Toro. I Gemelli sono impegnatissimi col lavoro e i Pesci hanno una domenica in cui è meglio stare all’erta. Scopriamo il dettaglio di tutti i segni

Ariete

Cielo strepitoso: Marte, Mercurio, Giove e anche la Luna oggi è favorevole! Per l’Oroscopo di Paolo Fox significa che ci si sente più innamorati e più intraprendenti nei confronti del futuro. Potresti voler rendere ufficiale una relazione.

Toro

L’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia relax. Lavoro e denaro hanno bisogno di essere rivisti ed è un periodo un po’ fermo. I sentimenti invece vanno meglio rispetto al mese scorso: chi è single è interessato a una relazione e chi ha vissuto una chiusura è pronto a ricominciare.

Gemelli

Focus sul lavoro e l’Oroscopo di Paolo Fox vuole incoraggiare tutti coloro che recentemente sono stati un po’ fermi o hanno avuto una delusione: il cielo è promettente e Giove ti procura delle opportunità in più! L’amore non è al centro dei tuoi pensieri, in questo momento.

Cancro

È un agosto in cui ritrovare l’amore è facile e le storie che nascono ora sono interessanti. Ci saranno delle situazioni lavorative che cambieranno (in positivo) un po’ le carte in tavola, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Leone

Sei molto affascinante e l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che tu abbia già un riferimento d’amore da luglio, quando c’era Venere nel segno. Oggi potrebbero esserci dei ritardi, ma soltanto perché la Luna è in opposizione.

Vergine

Stai immaginando un avvenire diverso ed è insolito per un segno come il tuo che non ama i cambiamenti, ma sul lavoro e in casa le cose non sono più esattamente come prima e ne stai prendendo coscienza, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia

La Luna è a favore e questo è un cielo che ritempra, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, aspetto positivo soprattutto per chi non è stato bene, anche fisicamente. Inoltre, anche l’amore ricomincia a chiamare.

Scorpione

La Luna opposta ti procura un po’ di fatica e forse anche irascibile, in quanto non sopporti di prendere ordini. È una domenica un po’ particolare per tutto e l’Oroscopo di Paolo Fox ti chiede di stare attento agli spostamenti: prendi tutto con calma e non farti coinvolgere in controversie.

Sagittario

La Luna oggi è in buon aspetto. L’Oroscopo di Paolo Fox ribadisce che la situazione sentimentale è un po’ particolare: non è detto che sia distante, ma forse ci sono altri aspetti prioritari che potrebbero avere a che fare con la professione o la casa. Se ci sono due relazioni in corso, stai attento.

Capricorno

Venere in ottimo aspetto dovrebbe già averti portato l’amore, perché potresti anche aver perdonato qualcuno, e questo è il momento ideale per prendersi una pausa e organizzare un piccolo viaggio con chi ami o ti piacerebbe amare. La Luna è eccellente per le intuizioni, aggiunge l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario

Oggi la Luna è nel tuo spazio zodiacale e ti rende elettrico: su chi scaricherai questa tensione, si chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Forse su chi vuole per forza che tu faccia una cosa che a te non interessa più fare. Chi è diventato genitore da poco e ha visto gli impegni aumentare è stanchissimo.

Pesci

Tieni sotto controllo la tensione ed evita di fare promesse che non sai se puoi mantenere, perché non tutto è determinato dalla tua volontà. C’è un po’ di nervosismo nell’aria e forse non hai gradito il comportamento di qualcuno. Non esagerare con le parole, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.