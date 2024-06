Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 giugno 2024/ Il cielo si ribalta e la ruota gira: chi sono i favoriti ora?

Oggi la Luna è ancora in Scorpione in giornata per poi andare, in serata, verso il Sagittario, il segno forse più provato dai primi 15 giorni di giugno. Pian piano si recupera, così come sono in netta ripresa tutti i segni d’acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, con il primo di questi che fa il pieno di pianeti e di benefici. Momento critico invece per Bilancia, Capricorno e Ariete. Scopriamo anche gli altri segni nel dettaglio.

Ariete

Sei in lotta per avere qualcosa di più: forse ti sei stancato di fare sempre le stesse cose e quando ti annoi, diventi pericoloso (in senso buono, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox). Vuoi cambiare tutto, sei agitato, ti scateni e vuoi buttare tutto all’aria: guai a chi ti intralcia! È un momento particolare perché ci sono delle opposizioni dei pianeti che da luglio molleranno la presa. Sono in arrivo vittorie nelle prossime settimane

Toro

Anche se sarai molto scettico, perché magari arrivi da una cocente delusione, un nuovo amore potrebbe nascere e l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di non dire di no. Luglio sarà un mese “test” per i rapporti sentimentali, perché dall’11 inizierà un transito in opposizione. Oggi c’è ancora la Luna storta al mattino: ci sono le finanze da rivedere e lavorativamente forse non c’è molto, ora che Giove se ne è andato dal tuo segno. Il pianeta ha transitato a lungo nel tuo cielo per illuminare tutte le criticità che dovevano emergere giocoforza e adesso non è facile ricostruire, ma bisogna andare avanti con positività.

Gemelli

Hai una bella energia e Giove, da poco nel segno, ha cominciato a suggerire buone intuizioni. Ci sono persone che possono essere particolarmente stimolanti in questo momento: con Bilancia e Acquario puoi vivere momenti di sana follia, ma anche il Leone è intrigante, anche se è un segno con cui è più facile avere qualche battibecco. Avrai l’opportunità di dimostrare quanto vali, ma non preoccuparti se ci sono dei ritardi, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro

Ci sono molti pianeti nel tuo segno e hai il desiderio di rivedere ciò che hai fatto finora per migliorarlo. Inoltre Venere parla di sentimenti condivisi e così anche se sei reduce da una separazione potresti innamorarti di nuovo. Soddisfazioni anche nel lavoro: un cielo top, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Leone

Il tuo obiettivo è quello di vincere tutto e sempre: non è sempre fattibile, tuttavia anche se c’è stata una piccola sconfitta, l’Oroscopo di Paolo Fox ti assicura che potrai ottenere la tua rivincita al più presto. Nella gran parte dei casi il Leone ha vinto tanto comunque e questo è un cielo che consente di fare delle cose in più in già in autunno. È probabile però che tu abbia in mente un progetto che per ora è solo una bozza.

Vergine

La tempesta di pianeti della prima metà di giugno è passata e adesso le idee per il futuro sono più chiare, così come i progetti da attuare da luglio. Le opposizioni dell’inizio del mese non ci sono più e quindi anche se hai dovuto tagliare dei ponti, adesso stai meglio. La Vergine è governata da Mercurio e ogni tanto fa qualche dispetto: per esempio, lasciare con un palmo di naso qualcuno che non si è reso conto del tuo valore è stata una bella soddisfazione, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia

Non è possibile ricomporre rapporti andati in frantumi di recente e questa seconda metà di giugno è un po’ difficile per il lavoro, ma anche per l’umore. Di solito cerchi l’equilibrio, la bellezza e la tranquillità, ma non è facile trovare queste cose in un momento storico così caotico: stai rivendendo tutta la tua esistenza e anche l’amore. Momento di stop e non stancarti troppo fisicamente, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione

Queste sono giornate in cui puoi superare tante criticità: dopo una pausa di riflessione vissuta a maggio, entro la fine di questo mese potrai anche concludere un accordo. Venere è in posizione ottima e ti rivitalizzi. I giovani che vogliono lasciarsi andare e finalmente incontrare una persona speciale dovranno solo frequentare più gente e abbandonare preconcetti e reticenze, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario

Le tante opposizioni planetarie che hanno funestato il tuo cielo fino al 17 ti hanno anche fiaccato fisicamente e adesso devi recuperare energie. Non ci sono più tutte queste tensioni nel cielo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, ma inevitabilmente hanno lasciato strascichi anche psicologici: chi è stato male adesso deve recuperare e vive ancora delle problematiche. Sono state molte le controversie con l’ambiente e le persone in generale e servirebbe anche curare un po’ i sentimenti, visto che ci sono state criticità attorno al 6 e al 14 per eventi esterni.

Capricorno

Per te la vita è come una partita a scacchi, in cui conta il saper aspettare e agire nei tempi giusti, senza fare azzardi. La tua cautela però potrebbe andare a gambe all’aria con queste opposizioni planetarie e la tua pazienza è terminata: persino il Capricorno più diplomatico potrebbe perdere le staffe. Cerca di contenere la rabbia anche se vieni provocato: evita di essere tu la causa degli scontri, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario

Bello questo cielo e non c’è più Giove in opposizione da qualche giorno. Hai tanto desiderio di esplorare, sperimentare viaggiare e conoscere persone nuove. È fortunato l’Acquario che ha al proprio fianco un partner che lo sostiene in questo, ma chi ha una persona un po’ brontolona, non sarà contento e farà le sue rimostranze. Cerca di risolvere problemi e imbastire programmi entro la fine del mese, si raccomanda l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Si parte con una fase molto rilevante: la prima parte del mese è stata estremamente pesante, mentra adesso qualcosa si muove! I liberi professionisti dovranno definire degli incontri e degli accordi, mentre viaggi e spostamenti sono protetti. La creatività è di nuovo in auge e i sentimenti sono più chiari: dovrai così decidere se un rapporto vale oppure no. I single che faranno le vacanze tra fine giugno e i primi di luglio avranno tante occasioni galeotte! Il weekend, intanto, sarà molto positivo, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.











