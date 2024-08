La Luna in Pesci rende questo segno permaloso, mentre l’Acquario finalmente si riprende da due giornate confusionarie. Ottimo cielo per Ariete e Leone, mentre c’è un po’ di delusione per Gemelli e Sagittario. L’amore sorride alla Bilancia e al Toro. Scopriamo il dettaglio dei segni.

Ariete

Se non hai ricevuto una risposta in amore, significa che non te ne importa più di tanto, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, perché con questo cielo così importante già dal mese di luglio, è difficile che non ci siano state novità. Naturalmente se sei già felicemente in coppia andrà ancora meglio. Le stelle non sono solo ottime per innamorarsi, ma anche per chi vogliono progredire nel lavoro.

Toro

Il nuovo transito di Giove va a toccare il settore finanziario e molti, probabilmente, saranno in cerca di una nuovi equilibri, ritiene l’Oroscopo di Paolo Fox. Venere è favorevole e chi ha vissuto qualche problema in amore se ne farà una ragione oppure riuscirà a trovare persone che faranno superare il momento difficile.

Gemelli

Recentemente a molti puoi essere sembrato un po’ chiuso e pigro rispetto al tuo solito. L’Oroscopo di Paolo Fox pensa che qualche nativo del segno si sia un po’ arreso: se ci sono in ballo progetti non devi fermarti anche se c’è qualche contrarietà da parte di qualcuno.

Cancro

Il cielo è molto interessante e l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che il prossimo mese sarà più favorevole al lavoro che ai sentimenti: datti da fare e progetta qualcosa di vincente.

Leone

Momenti di grandi sensazioni e non ti interessano le critiche: procedi bene sul tuo percorso. Emozioni positive non mancheranno, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ti avverte che il weekend sarà un po’ teso.

Vergine

Ti sei preoccupato per la famiglia, per la casa e hai sistemato delle cose private. Adesso, l’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che a settembre hai un incontro con il fato, perché ci sono cose che vuoi cambiare per prendere nuove strade.

Bilancia

È il momento di pensare ai sentimenti, perché Venere sarà nel tuo spazio zodiacale dal 29, ma anche di pensare a stare meglio, perché devi recuperare la fiducia in te stesso. Finalmente c’è un cielo che porta sensazioni positive e Giove e Venere in aspetto eccellente il mese prossimo, aiuteranno la creatività, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione

Solo nel fine settimana ti sentirai un po’ sottotono. Molti nativi del segno hanno dovuto prendersi cura di qualcuno che non è stato bene e gli impegni sono stati comunque tanti. Adesso ci si riprende bene, man mano che ci avviciniamo a settembre, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario

Non devi pensare a ciò che non hai ottenuto ma a ciò che otterrai! In amore ci sono stati rallentamenti in agosto, ma a settembre ci sarà un quadro astrologico migliore. C’è solo una cosa che non devi fare, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox: rivangare il passato.

Capricorno

Un grande cielo, anche in vista della prossima stagione, molte responsabilità e anche preoccupazioni: in questa fase forse ti stai difendendo da accuse inconsistenti, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario

Hai bisogno di stare un po’ tranquillo, dal momento che hai avuto la Luna nel segno per 48 ore che ha portato un po’ di caos. Adesso un po’ di rilassamento ci andrebbe, magari accanto a chi ami. Una giornata fruttuosa, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Agosto non è il mese giusto per l’amore, ma l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che dal 29 le cose cambieranno. Sei un po’ turnato per alcune attività da valutare: l’autunno ti farà recuperare. Attento a non essere troppo sferzante nelle relazioni, perché la Luna nel tuo spazio zodiacale ti rende suscettibile e quindi più intollerante: cautela.