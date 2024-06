Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 giugno 2024/ Benvenuta estate! Chi è il più fortunato? C’è chi dirà stop…

Luna ancora in Sagittario. Ci sono dei segni in stand by che però da luglio recuperano, come l’Ariete, la Vergine e la Bilancia. Momento d’oro per il Cancro e i Pesci, mentre l‘Acquario dà degli aut aut in amore. Scopriamo l’evoluzione di tutti i segni per questa seconda metà di giugno.

Ariete

In queste giornate sei inarrestabile, poi, guardano il cielo del mese prossimo, avrai Venere a tuo favore e Marte che gradualmente sarà sempre più presente. Se per pochi giorni devi essere un po’ paziente, non è una grande cosa, perché luglio sarà un mese molto importante, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: più rimani in osservazione ora, più da luglio avrai dei risultati. Sempre dal mese prossimo, potresti avere voglia di sperimentare e di non percorrere più le solite strade: vale anche per l’amore. Luglio e agosto saranno cruciali per le coppie che desiderano consolidarsi.

Toro

Sei una persona diversa rispetto a un anno fa. È probabile che tu non abbia vinto tutte le battaglie, ma Giove, per tanto tempo nel tuo segno, ti ha aperto gli occhi sul vero significato della tua esistenza e su quali erano coloro che dovevano andarsene. Il weekend sarà molto attivo e reattivo, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli

Il mese prossimo potrai darti un gran da fare e Venere sarà molto attiva. Cerca di resistere allo stress, perché è indubbio che ci siano molte cose da fare: questo dovrebbe essere un momento da vivere lontano dalle preoccupazioni, ma quanti nativi del segno possono farlo, si chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Prenditi una pausa e il fine settimana aiuterà i sentimenti.

Cancro

Stelle cruciali sia per chi aspetta risposte positive sia per chi vuole una conferma in amore. La seconda metà del mese sarà favorevole ed entro la fine del mese ci sarà una bella soddisfazione. Essere spontanei è il giusto atteggiamento per aprire le porte dei sentimenti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: se c’è qualcuno che ti interessa, cerca di aprirti ora.

Leone

Molto presto Venere sarà nel tuo spazio zodiacale e la tua ambizione nel farti valere è inarrestabile: potresti recuperare un’idea che avevi accantonato tempo fa e riprenderla. Per quando riguarda i sentimenti, sei molto affascinante e se vuoi fare un incontro andrà bene, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine

Se la prima parte del mese è stata difficile, la seconda non lo è: le questioni interrotte non vanno recuperate e anzi molti Vergine si sono distaccati da alcuni per far notare il proprio valore. La mattina potrebbe essere un po’ critica, ma il fine settimana sarà positivo anche per i sentimenti, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia

Non è il top questa seconda metà di giugno. Forse sei anche arrabbiato nei confronti di chi non è proprio sincero o disponibile ovvero di persone false, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Non emettere giudizi avventati e fino alla fine del mese cerca di osservare e di non muoverti.

Scorpione

Mercurio e Venere sono in ottima posizione e questo è il momento per farti valere all’interno di un’azienda o per cominciare a programmare la prossima stagione in modo oculato e l’Oroscopo di Paolo Fox pensa soprattutto a chi non è stato bene. Chi è in cerca di un sentimento può trovarlo! Il tuo cielo ti dà una grande capacità di agire che non devi disperdere! Ogni tanto sei eccessivamente autocritico: questo funziona in chiave produttiva, ma se ti porta ansie o malinconie cerca di evitalo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario

La prima metà di giugno è stata faticosa e hai anche dovuto sopportare problemi fisici, ma tu sei come l’araba fenice: puoi risorgere dalle tue ceneri circondandoti di persone affidabili e ottimiste. Oggi e domani prenditi un momento per organizzarti in vista delle prossime settimane: se hai avuto delle problematiche o non ti sei sentito bene, relax e pensa che il mese prossimo sarà molto favorevole, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno

Per qualche giorno si regista un piccolo calo: questo non significa che gli affari non vadano bene, anche perché hai incassato una vittoria di recente, ma sei stanco! Per cui tanti nativi del segno si rendono conto che c’è molta tensione, anche i più inossidabili. Questo periodo potrebbe essere di stop per riposarti o per evitare di combinare guai. Venere opposta ti chiede cautela anche in amore e inoltre non stai scalpitando per trovare qualcuno, se sei single, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario

Un fine settimana molto interessante di recupero emozionale e personale. Proponiti e cerca strade nuove. Stelle che danno energia per un sentimento che sarà molto importante: metterai alla prova qualcuno, per cui anche se sei molto paziente, se una storia non funziona più non ci metti molto a dire stop, ritiene l’Oroscopo di Paolo Fox. Luglio sarà il mese del “dentro o fuori” definitivo, per cui ora stai attento a non esagerare con le parole. I consensi si sono per chi ha a che fare con il pubblico.

Pesci

Un cielo molto positivo e ricco di emozioni per chi vuole aprirsi all’amore. Torna quell’energia che non c’è stata ai primi di giugno: forse c’era qualcuno contro di te o c’erano troppe incognite. Ad ogni modo, successi in vista e riconferme per chi le stava aspettando e anche le questioni di tipo legale potranno chiudersi positivamente: per queste questioni, la prossima settimana, soprattutto mercoledì e giovedì saranno cruciali. L’amore ti sta chiamando ma molto dipende da quanto sei predisposto, perché, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, non puoi pretendere amori impossibili anche se le stelle sono positive, ma se c’è qualcuno per cui vale la pena impegnarsi, datti da fare.











