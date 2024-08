Questa Luna in Cancro bisticcia con la Bilancia, ma è Venere a dettare legge adesso, con il passaggio in Vergine. Il segno ne guadagnerà in affetti, ma anche Scorpione e Acquario potranno risolvere conflitti amorosi. Vediamo tutti i dettagli dei segni.

Ariete

Un amore potrebbe rinascere in questa fase e tu hai tanta voglia costruire, ma anche di distruggere, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: sei governato da Marte, il pianeta delle battaglie e quindi può capitare che qualcosa nel frattempo venga distrutto. Adesso devi eliminare dalla tua esistenza tutto quello che ti infastidisce oltremodo. La Luna opposta ti dà forza ma anche un’aggressività maggiore.

Toro

Tanti dubbi in amore, ma adesso sei una persona diversa con un ottimismo verso il futuro rinnovato, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Lascia stare i rapporti ormai “persi”. Il lavoro va revisionato dal punto di vista degli investimenti.

Gemelli

Con Giove nel segno sei super protetto e superi le difficoltà facilmente e, in questa fase, più ci metti dell’impegno e meglio stai. Piccoli spostamenti per lo svago sono benefici, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. L’amore va così così.

Cancro

Sono favoriti i viaggi e i contatti con gli altri. Le tue emozioni sono vive! Se hai ingoiato qualche rospo in passato, adesso potrai riprenderti la tua rivincita, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Leone

Soluzioni arrivano per problemi annosi e la passionalità è al top. L’unico rischio è la pretenziosità: quando questo segno è in auge a volte pretende troppo e può esserci chi si ribella. In particolare, l’Oroscopo di Paolo Fox ti mette in guardia da Toro e Scorpione.

Vergine

Vuoi vivere quest’agosto con tranquillità. C’è qualche ansia in merito al lavoro che riprenderà in autunno, mentre chi lavora questo mese stia attento al nervosismo. E l’amore? Venere sta per arrivare nel tuo segno, annuncia l’Oroscopo di Paolo Fox, e ti darà molte possibilità.

Bilancia

Devi attendere che finisca questa posizione difficile della Luna e poi andrà meglio. I nuovi progetti sono favoriti, con Giove in buon aspetto, e l’amore recupera: anche chi si è separato metterà fine a tutti i dubbi, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione

È un cielo importante: da lunedì Venere terminerà l’opposizione e spingerà ad amare. C’è la persona giusta al tuo fianco, si chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Se ci sono provocazioni, non farti coinvolgere.

Sagittario

Stai attento a questo mese per i sentimenti, perché è un po’ conflittuale. I single dicano sì ma non giurino amore eterno. Insomma, si naviga a vista, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Sul lavoro, non tirar fuori inutili dissidi.

Capricorno

Un cielo in evoluzione, con successi in arrivo e che fa sì che ti si noti maggiormente. Ad agosto potresti fare grandi scelte, sia in amore sia sul lavoro, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario

Venere sarà opposta solo per pochi giorni, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox, e allora, anche se ci sono state delle crisi in amore, potrai superarle. Tante preoccupazioni per la prole, per i soldi o per ristrutturazioni imminenti, in qualche caso.

Pesci

Per quest’autunno hai preso impegni onerosi, tuttavia non fasciarti la testa prima di rompertela, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, anche perché l’umore ne risente. Dato che da lunedì ci sarò una Venere un po’ particolare, non scaricare il nervosismo causato dal lavoro in amore.