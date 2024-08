Bilancia e Scorpione in vacanza possono fare delle belle conquiste, se sono single. Il Sagittario è in pole position ma per il momento ha tante opposizioni planetarie in corso: successo rimandato! La Luna di oggi disturba un po’ l’Ariete, ma nulla può scalfire la sua forza. Vediamo il dettaglio di tutti i segni.

Ariete

Questo è un periodo intrigante in cui nascono situazioni dove tu ti muovi in grande scioltezza. Tuttavia oggi c’è la Luna in opposizione che potrebbe creare qualche ritardo: niente di particolarmente significativo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, e la tua ambizione non viene fermata.

Toro

A seguito di una serie di vicissitudini lavorative, questo mese, ma anche settembre e ottobre, sono mesi che potranno procurare delle buone soluzioni, anche dal punto di vista legale, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Le novità e tutto quello che non hai mai provato prima, stuzzica la tua fantasia.

Gemelli

Grande ripresa dal punto di vista lavorativo e per settembre dovrai decidere bene come agire e darti anche delle tempistiche. Ultimamente non hai avuto molto tempo da dedicarti e non si può continuare nello stesso modo, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro

Se ci sono accordi da rinnovare sarai super favorito, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox. In questa fase, Venere ti sta portando una bella passionalità ed emozioni sincere e importanti da regalare anche agli altri.

Leone

Sei inarrestabile! L’impulsività è parte del tuo modo d’essere, tuttavia adesso non sei più disposto ad accettare discussioni infinite: si fa come hai in mente tu oppure non si fa niente. L’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che il fine settimana sarà ottimo per l’amore.

Vergine

Hai cambiato vita, da tutti i punti di vista, e alcune persone che in passato erano dei riferimenti per te, adesso non lo sono più. Da giugno stai compiendo diversi tagli, per poter salvare un po’ di energie e, non meno importante, soldi, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia

La Luna nel segno ti porta un’extra di energie e sei molto ben disposto ad amare. Dal 29 Venere toccherà il tuo spazio zodiacale per cui datti da fare! Se sei single, organizza una bella vacanza dove incontrare persone nuove, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione

Venere positiva ti incoraggia a trovare soluzioni non solo dal punto di vista sentimentale, ma anche professionali. Se stai trascorrendo le vacanze c’è la possibilità di fare incontri intriganti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario

È un momento in cui le opposizioni planetarie fanno a gara per interferire. L’Oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce quindi di accontentarti al momento di un traguardo intermedio, ma puoi essere certo di arrivare in cime nei mesi a venire. C’è qualcosa di non detto nel tuo amore? Chieditelo.

Capricorno

Ti serve avere più chiarezza e anche persone valide intorno. Ti stai dedicando alla famiglia, ai figli e anche agli amici più cari, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario

Stai facendo un sacco di cose, ma il diktat delle stelle è di mettere un po’ di ordine. Marte e Giove a favore ti regalano tanta creatività che puoi anche applicare a un amore tragressivo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Fai il pieno di relax e recupera le forze, perché dall’autunno ci sarà da lottare! L’amore è sotto analisi in questo momento e i segni più complicati per te sono Gemelli e Vergine, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.