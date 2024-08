La Luna in Bilancia protegge il segno dalla fatica fisica e ispira colpi di fulmine per l’Acquario. I sentimenti sono sotto la lente di ingrandimento per Gemelli e Sagittario, mentre volano per il Leone. Vediamo il dettaglio di tutti i segni.

Ariete

Oggi la Luna è in opposizione e mette in guardia dagli eccessi che possono renderti troppo intraprendente oppure affaticarti oltre il dovuto. L’Oroscopo di Paolo Fox sottolinea però come questa giornata un po’ sottotono si inserisce comunque in un quadro generale molto positivo.

Toro

È un momento in cui stai pensando al denaro, perché ci sono spese in arrivo in autunno. Le trasformazioni avvenute recentemente ti hanno aperto gli occhi, anche se indubbiamente non sono state semplici da affrontare, e adesso sei più consapevole di chi va frequentato e chi no. L’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di sfruttare le giornate di venerdì e sabato, nel caso in cui dovessi affrontare discorsi importanti.

Gemelli

Venere opposta ha messo un po’ in crisi la tua vita sentimentale: non sei sicuro sull’onestà di una persona oppure non sai se devi perdonare un torto subito, oppure ancora sei in dubbio, se sei single, se avvicinarti a qualcuno o no. Questo è un mese di riflessione più che d’azione e l’Oroscopo di Paolo Fox aggiunge che vale anche per il settore lavorativo.

Cancro

Ci sono buone intuizioni e l’Oroscopo di Paolo Fox spiega che Venere a favore non solo ridona fiducia nei sentimenti, ma il suo influsso positivo si fa sentire anche nel lavoro. Anche se sei in ferie, hai degli ottimi progetti per l’autunno.

Leone

Oggi e domani si parla d’amore corrisposto. Già lo scorso mese l’Oroscopo di Paolo Fox aveva visto un bel cielo per i sentimenti. Naturalmente chi non è interessato a concedere qualcosa non farà nulla, ma avrà comunque notato che ha attorno più pretendenti. È una situazione astrologica molto interessante anche per l’ambito lavorativo.

Vergine

Venere nel tuo segno può aiutarti a comprendere se una relazione è minata dall’abitudine. Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox dovresti lasciarti un po’ andare all’istintività e usare meno la razionalità. Il lavoro è un po’ piatto, ma ci sarà una bella ripresa dalla fine di agosto.

Bilancia

La Luna è nel tuo spazio zodiacale e hai un cielo “pulito” con Giove anche in buon aspetto. Anche se la tua condizione fisica non è al top, grazie a quest’ultimo pianeta puoi comunque fare di più. Ci sono dei ritardi dal punto di vista economico, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione

Il cielo finalmente si muove e l’Oroscopo di Paolo Fox segnala che Cancro, Pesci e Vergine sono segni rilevanti per te, in questa fase. Ci potrebbero essere dei cambiamenti sul lavoro che accetti di buon grado. L’anno non è iniziato bene, perché fino a maggio sei rimasto un po’ bloccato, ma ora si riparte!

Sagittario

Il tuo entusiasmo è contagioso, ma cerca appunto di circondarti di persone con il tuo ottimismo e non senza smalto e negative. Per le relazioni in difficoltà è in atto una sorta di verifica: potrebbero esserci anche delle divergenze sui rispettivi obiettivi futuri, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno

È un momento di emozioni intense e l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che ci sia già una persona importante al tuo fianco. Se non c’è ancora, cercala! Cancro, Bilancia e Toro sono segni con cui c’è più sintonia. L’attrazione fisica è molto potente.

Acquario

Periodo un po’ difficile per uno spirito libero come il tuo che si guadagna la libertà con fatica. Tra oggi e domani, potrebbero esplodere passioni improvvise, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Questo è un momento contraddittorio e se c’è una crisi in atto non è facile fronteggiarla. Vedrai però che dalla fine del mese il cielo muterà aspetto e tutto potrà migliorare. Resisti e porta pazienza per un po’, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.