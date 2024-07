Oroscopo Paolo Fox settimana 8-14 luglio 2024/ Gemelli in cerca di tranquillità, successo in amore per Cancro

Oroscopo Paolo Fox settimana 8-14 luglio: le indicazioni astrali

Ieri lunedì 8 luglio è scattata ufficialmente un’altra settimana e torna immancabile l’appuntamento con le indicazioni astrali del noto esperto, letto e seguito ogni giorno da milioni di italiani in cerca di comprendere come andranno le giornate per i vari segni. Paolo Fox ha svelato l’Oroscopo della settimana 8-14 luglio, annunciando le sue previsioni fino al week-end che concluderà la settimana, analizziamo nel dettagli sei segni dello zodiaco e i rispettivi comportamenti che saranno chiamati ad adottare nei giorni in arrivo:

ARIETE: vedrà le emozioni riprendere pienamente quota, c’è chi recupererà il terreno perduto nelle ultime settimane, anche se sabato è meglio non affrontare tutto di pieno petto, una dose di cautela da adottare sarà necessaria.

TORO: i nati sotto questo segno potranno finalmente ufficializzare una storia secondo Paolo Fox e l’oroscopo della settimana, una notizia che aspettavate da diverso tempo, resta un periodo strano per le emozioni che non sembrano andare sempre bene, faticate a decifrarle.

GEMELLI: cercate di prendere le distanze da quelle persone che vi provocano stress e agitazione, non sembrano fare al caso vostro specialmente in questo periodo, la Luna in opposizione secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox vi richiede cautela.

Giorni positivi per il Cancro secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox

Il noto astrologo ha poi aggiornato i suoi lettori con l’andamento di altri tre segni dello zodiaco, tra consigli e misure consigliate da adottare nel prossimo periodo:

LEONE: dovreste essere un po’ più indulgenti in amore, studiate sempre con attenzione le proposte di lavoro che arrivano sul vostro tavolo, prendetevi il tempo necessario per arrivare a una decisione che sia definitiva.

CANCRO: la vostra è una semina a lungo termine secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox, quello che state facendo ora lo raccoglierete con tutta probabilità il prossimo anno, inoltre la presenza di Venere nel vostro segno permette fortuna negli incontri sentimentali, traetene profitto.

VERGINE: presto potrete essere chiamati a prendere delle decisioni non semplicissime, in particolar modo riguardo la sfera amorosa, fatti che potrebbero accadere nel prossimo fine settimana, anche se le coppie che si amano non avranno assolutamente niente da temere vista la presenza della Luna nel segno dall’11 luglio.

