Rieccoci nuovamente con le previsioni dell’oroscopo settimanale dal 16 al 22 settembre 2024, tratte dalle indicazioni di Artemide pubblicate su La Gazzetta del Sud. Quindi, quali sono i segni che salgono e quali scendono nell’oroscopo di questa settimana? Andiamo subito a scoprirlo, approfondendo i primi segni dello zodiaco.

Per l’Ariete il momento perfetto di intraprendere iniziative ed inseguire con forza i propri obiettivi. Il coraggio è fondamentale per trovare alleati lungo il cammino e, soprattutto in ambito professionale, essere collaborativi e circondarsi di persone collaborative.

Per quanto riguarda i nati sotto il segno del Toro, l’indicazione dell’oroscopo è di muoversi con estrema cautela. Le previsioni di questa settimana suggeriscono di prestare molta attenzione, sopratutto quando si comunica, perché si potrebbe incappare in situazione spiacevoli. Il suggerimento: mantenere un tono neutrale.

Anche per il segno dei Gemelli l’oroscopo settimanale suggerisce cautela e attenzione, specialmente per quanto concerne i viaggi e le trasferte lavorative che potrebbero essere non propriamente favorevoli. Attenzione ai plagi o a chi si vorrebbe appropriare di idee che non gli appartengono.

Le previsioni dell’oroscopo: alti e bassi per i nati sotto il segno del Cancro

Secondo le previsioni dell’oroscopo si profila una settimanale altalenante per il segno del Cancro, tra successi e delusioni. Soddisfazioni in campo professionale e negli eventi sportivi, segno che quando si lavora con determinazione i risultati arrivano sempre.

Per il Leone sono diversi aspetti professionali e personali che catalizzeranno l’attenzione nei prossimi giorni. Le previsioni sembrano suggerire di non cullarsi troppo nei successi passati, ci saranno inoltre inaspettate manifestazioni di arroganza da gestire.

L’oroscopo settimanale per la Vergine rivela molte opportunità soprattutto in chiave lavorativa e di carriera. Il suggerimento è di mantenere lucidità, autocontrollo e moderazione, in particolare modo nei primi giorni della settimana. Poi, forse, sarà tutto in discesa.