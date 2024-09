Per un periodo che volge al termine è già pronto un nuovo ciclo tutto da decifrare e raccontare: arrivano le previsioni di Susanna Schimperna per l’Oroscopo settimanale 21-27 settembre 2024, un periodo che si appresta ad essere ricco di novità. L’amore e il lavoro sono chiaramente i temi dominante: due sfere unite da novità possibili, da svolte agognate e da sogni a volte fin troppo celati. Ma cosa ci dice al riguardo l’Oroscopo settimanale 21-27 settembre 2024? Scopriamolo con il racconto delle previsioni di Susanna Schimperna.

Le previsioni di Susanna Schimperna per l’Oroscopo settimanale 21-27 settembre 2024: i primi 6 segni dello Zodiaco

ARIETE: In questo momento potreste dover assecondare più bisogni degli altri che i vostri; soprattutto se si tratta di persone più avanti con gli anni. Se qualcosa tarda ad arrivare, fatevi sentire.

TORO: Farsi valere non è mai secondario ma attenzione a non alimentare inutili invidie e opposizioni. Il segreto è forse limitarsi a dimostrare le proprie capacità.

GEMELLI: Una settimana stellare si appresta ad accogliere i vostri bisogni e le vostre ambizioni. Novità sul lavoro ma anche tanto svago soprattutto per chi ama lo sport. In amore qualcuno potrebbe riscoprire un forte interesse nei vostri confronti.

CANCRO: Prestate attenzione alla presenza degli altri, evitare le competizioni è quanto mai fondamentale. Sole e Mercurio alimentano l’eccitazione ma anche gli amori complicati.

LEONE: In alcune circostanze è forse meglio tenere per sé malumori o motivi di fastidio; mostrare serenità potrebbe essere la chiave per trovare le risposte giuste, soprattutto in amore.

VERGINE: Stando all’Oroscopo settimanale 21-27 settembre 2024 secondo le previsioni di Susanna Schimperna è questa una fase dove potrete fare chiarezza tra le vostre idee e portare avanti progetti con determinazione.

Le previsioni di Susanna Schimperna per l’Oroscopo settimanale 21-27 settembre 2024: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Attenzione a qualche piccolo nervosismo che potrebbe portare verso reazioni impulsive e contrarie alla vostra personalità. Mantenendo la giusta calma, tutto prenderà una piega migliore tanto sul lavoro quanto in amore.

SCORPIONE: Alcuni progetti sono da rivedere ma novità interessanti potrebbero caratterizzare le ambizioni professionali. In amore siete particolarmente audaci, quasi irresistibili.

SAGITTARIO: La leggerezza e l’ottimismo saranno ottimi alleati in questa settimana dove il passaggio di Mercurio potrà favorire gli incontri in amore e le novità sul lavoro.

CAPRICORNO: Stando all’Oroscopo settimanale 21-27 settembre 2024 secondo le previsioni di Susanna Schimperna è il momento di tornare a dare le giuste attenzioni in amore e soprattutto è l’ora di non sottovalutare il vostro stato di salute.

ACQUARIO: La chiarezza è fondamentale; qualsiasi siano le ragioni non è il momento di dare spazio a timori. Trovare la stima altrui passa per la mancanza di malintesi ed equivoci.

PESCI: Sole e Mercurio verso il segno della Bilancia e Venere in Scorpione rappresentano un miglioramento totale, una fase che vi porterà verso momenti di allegria e di fiducia generale, soprattutto in amore.