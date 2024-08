L’oroscopo settimanale dal 26 agosto all’1 settembre 2024 di Lucia Arena cosa dicono le Stelle e gli Astri in generale per gli ultimi segni dello Zodiaco. Prima di vedere nel dettaglio le previsioni segno per segno da Bilancia a Pesci soprattutto su amore e fortuna va sottolineato che grazie a Mercurio non più retrogrado i segni d’aria saranno baciati dalla fortuna mentre i segni d’acqua brilleranno in amore. I segni di terra, invece, dovranno schiarirsi le idee e valutare molte proposte, infine i segni di fuoco dovranno stare attenti alle tensioni.

Oroscopo settimanale 26 agosto-1 settembre 2024: amore complicato per Bilancia

BILANCIA: Fasi alterne per chi è in coppia, evitate di dare spazio all’impulso, ragionate col cuore, non cercate scuse e siate liberi di scegliere. Qualche giorno da trascorrere spensierato sarà medicamentoso per recuperare un legame schiacciato dalla routine,

SCORPIONE: L’oroscopo settimanale svela che ci sono importanti novità in amore. Venere vi viene incontro. La dea dell’amore vi delizierà di piacere, non tormentatevi più, aspettate fiduciosi il grande amore, ma abbiate pazienza.

SAGITTARIO: Sentite il bisogno di un punto di riferimento, di un amore maturo, stabile che possa darvi certezze e quel senso di appartenenza che vi manca e che adesso riscontrate. Non è ancora tempo di amore vero, cominciate a lavorarci.

Previsioni ultimi segni: oroscopo settimanale di Lucia Arena dal 26 agosto al 1 settembre 2024

CAPRICORNO: Se volete recuperare alla grande una relazione in fase calante, metteteci i mezzi. Siate intriganti e acuite l’interesse del partner mettendoci pepe. I giovani del segno dovranno usare gli stessi accorgimenti.

ACQUARIO: L’oroscopo settimanale svela che è un periodo particolare che non sapete spiegarvi neanche voi, la natura sembra prendere il sopravvento. Cercherete rapporti anticonvenzionali, niente legami, scapperete se si parlerà di matrimonio.

PESCI: Potrete sfruttare il transito favorevole di Venere, molte le provabilità di impegni inaspettati e scelte repentine, sarete contenti e felici, arrivano le soddisfazioni professionali e vorrete esserci.