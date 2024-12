Con il nuovo anno dietro l’angolo e la nuova settimana alle porte cresce la curiosità per scoprire l‘oroscopo settimanale e le previsioni degli esperti. Dopo aver analizzato i primi segni dello zodiaco, in questo articolo andiamo a leggere cosa dicono le stelle nel periodo dal 30 dicembre al 5 gennaio 2025, per gli altri segni mancanti. Le previsioni sono tratte da un articolo pubblicato sulla rivista online Alfemminile.com.

Iniziamo con la Bilancia, che potrà contare dell’appoggio di Venerdì almeno fino alla notte di Capodanno. Amore e passione, dunque, bussano alla porta e per chi è single occhi ben aperti: l’ultimo dell’anno potrebbe regalare incontri davvero molto fortunati e interessanti.

Per gli amici dello Scorpione, reduci da un dicembre tormentato, l’oroscopo settimanale regala qualche spiraglio di luce già a partire dal prossimo venerdì. Torna l’intesa col partner, ma attenzione agli attriti famigliari nei primi giorni del nuovo anno.

Il Sagittario può iniziare l’anno nuovo col piede giusto, ma questo non significa che non ci saranno momenti difficili. Venere potrebbe effettuare un transito non propriamente favorevole per i nati sotto questo segno, mentre Mercurio potrebbe compensare e dare quel qualcosa in più nei rapporti sociali.

Oroscopo settimanale, ecco le previsioni segno per segno dal 30 dicembre al 5 gennaio 2025

Il Capricorno può splendere nella notte di San Silvestro. L’oroscopo settimanale preannuncia un finale dell’anno piuttosto romantico e all’insegna dell’amore, in tutte le sue forme. Tante buone notizie sembrano bollire in pentola.

L’Acquario può vivere emozioni uniche nei prossimi giorni, grazie alla congiunzione di Luna e Venere. La stanchezza può farsi sentire complice qualche contrattempo sul lavoro, ma l’amore al primo posto è la strada per ritrovare serenità e sciogliere le preoccupazioni.

Chiudiamo con il segno dei Pesci che, secondo l’oroscopo settimanale, trascorrerà giorni pieni di emozioni all’insegna del sentimento. Per chi adora queste cose c’è un’ulteriore buona notizia: le stelle sorridono anche a Gennaio. Ora via ad un fine settimane tutto romantico.