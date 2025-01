Giorni che vanno, giorni che arrivano: le previsioni di Simon and the stars per l’Oroscopo settimanale Acquario 13-19 gennaio 2025 raccontano il prosieguo di questi primi bagliori del nuovo anno con importanti spunti e input per quelli che sono gli ambiti di principale interesse. C’è sempre tanto da lavorare, non solo in ambito professionale ma spesso anche per ciò che riguarda la costruzione di rapporti importanti e solidi. In tal senso, la settima posizione di questa settimana può essere un buon punto di partenza.

Oroscopo settimanale Cancro, previsioni Simon and the stars 13-19 gennaio 2025/ Amore, lavoro e soldi

Non si arriva ancora a toccare le parti alte della classifica solo per la mancanza di organizzazione; nulla di grave o di ostico da gestire, soprattutto per chi sarà comprendere il momento attuale per finalizzare il tutto verso la conclusione del mese. Queste le indicazioni che emergono dal racconto delle previsioni di Simon and the stars per l’Oroscopo settimanale Acquario 13-19 gennaio 2025. Da Citofonare Rai2 il noto astrologo parla della necessità di operare su più campi ma con le dovute valutazioni attente e oculate.

Oroscopo settimanale Scorpione, previsioni Simon and the stars 13-19 gennaio 2025/ Amore, lavoro e soldi

Previsioni Simon and the stars, Oroscopo settimanale Acquario 13-19 gennaio 2025: calma e sangue freddo…

L’obiettivo è farsi trovare pronti; i momenti cruciali del nuovo anno vi attendono ma il tutto passerà per le riflessioni del momento e le scelte che andranno dunque a determinare il cammino da seguire. Le previsioni di Simon and the stars per l’Oroscopo settimanale Acquario 13-19 gennaio 2025 vertono sulla necessità di resistere fino alla fine del mese; i successi vi attendono proprio al varco e saranno ‘figli’ di ciò che riuscirete a seminare proprio in questo periodo.