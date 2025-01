Oroscopo settimanale Ada Alberti dall’8 al 10 gennaio 2025: cosa prevedono le stelle per i primi sei segni

Ada Alberti torna a svelare le previsioni dell’oroscopo settimanale nel consueto spazio dedicatole all’interno di Mattino 5. L’astrologa, così, svela l’andamento delle stelle per i giorni fino al 10 gennaio 2025 dando qualche utile e prezioso consiglio su come affrontare i giorni che segnano il ritorno alla quotidianità al termine del periodo festivo. Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo settimanale Ada Alberti dall’8 al 10 gennaio 2025: amore in primo piano per il Toro

Come svela l‘oroscopo settimanale di Ada Alberti, dall’8 al 10 gennaio 2025, per i nati sotto il segno dell’Ariete, la settimana può essere un po’ complessa per la presenza di Mercurio in Capricorno e il ritorno in Cancro di Marte. Occhio, dunque, a qualche grana finanziaria che potrebbe crearvi qualche preoccupazione. Per i nati sotto il segno del Toro, invece, la situazione appare più rosea perché sono in arrivo preziosi aiuti grazie ad una persona autorevole che è dalla vostra parte. Settimana bella anche per quanto riguarda l’amore che ritorna in primo piano grazie ad una sensualissima Venere in Pesci.

Anche per i nati sotto il segno dei Gemelli quella in corso può essere una settimana interessante soprattutto soprattutto se siete alla ricerca di un incarico ma occhio all’amore. Cercate di non innamorarvi di una persona un po’ ambigua e che vive lontano.

Oroscopo settimanale Ada Alberti dall’8 al 10 gennaio 2025: polemiche in famiglia per il Cancro

Settimana particolare per i nati sotto il segno del Cancro, secondo l’oroscopo settimanale di Ada Alberti che dovrà tenere gli occhi aperti. Attenzione al partner ma anche e soprattutto ai parenti. Ci sono un po’ di polemiche e il consiglio delle stelle è quello di essere prudenti. Per quanto riguarda, invece, il Leone, la settimana è molto interessante anche se ci sono alti e bassi continui ma una buona notizia arriva da afferrare al volo.

Come sarà, infine, la settimana dei nati sotto il segno della Vergine? Favoriti i contatti: dovete uscire, frequentare gente nuova e tra questi potreste incontrarvi qualcuno che potrebbe aiutarvi anche in ambito lavorativo.