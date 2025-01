Oroscopo 2025 Ada Alberti: le previsioni segno per segno su lavoro e finanze

Da pochi giorni abbiamo dato il benvenuto al nuovo anno, ma quali sono le prospettive future nel mondo del lavoro e delle finanze per i 12 segni zodiacali? Ecco l’imperdibile appuntamento con l’Oroscopo 2025 di Ada Alberti che, nel corso della puntata di Mattino 5 di ieri, ha snocciolato le sue previsioni segno per segno non solo in amore ma anche sul fronte professionale; entriamo ora nel dettaglio su cosa dovrà aspettarsi la prima metà dello Zodiaco, che va dall’Ariete alla Vergine (qui le previsioni in amore dell’Oroscopo Ada Alberti 2025).

Oroscopo settimanale Ada Alberti dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025/ Bilancia e Acquario, attriti in casa

Oroscopo 2025 Ada Alberti, lavoro: Leone cresce, bene Cancro e Gemelli

ARIETE: Molto fortunata la prima metà dell’anno grazie a questo Giove che transita in Gemelli e darà la possibilità di espandersi sul piano lavorativo; molto propizio il lavoro e anche le finanze. Visto che la prima parte sarà così propizia, deve cercare di non spendere troppi soldi inutilmente perché Giove dall’11 giugno sarà dissonante, quindi ci saranno più responsabilità e spese per la casa.

Oroscopo settimanale Ada Alberti dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025/ Cancro in cerca di equilibrio

TORO: Up e down continui nella prima metà dell’anno, non cambierà nulla rispetto al 2024 ma, da giugno in avanti, inizia un periodo più interessante soprattutto sul lato lavorativo. È lì che il Toro ha avuto difficoltà, anche sul piano finanziario: una collocazione più sicura è fattibile nella seconda metà dell’anno.

GEMELLI: Il segno andrà bene sia nella prima che nella seconda parte dell’anno; molto interessante nella seconda sul piano finanziario. Bene il lavoro, per chi lo cerca può trovarlo.

CANCRO: Il Cancro può puntare in alto e ottenere delle gratifiche importanti; ovviamente aumenteranno le responsabilità, ma questa è la vita.

Oroscopo settimanale Ada Alberti dal 23 al 29 dicembre 2024/ Bilancia briosi, Sagittario in lite col partner?

LEONE: Proprio da quest’anno il Leone inizia una fase di crescita ed espansione che durerà 3 anni, molto importante e propizia. Favorite le pubbliche relazioni e i contatti; gli incontri saranno straordinari per espandersi sul lato lavorativo che è sempre un up e down continuo. La seconda parte dell’anno è ancora più favorevole; Urano, che bazzicherà nei Gemelli, aiuterà ancor più il Leone sul piano lavorativo.

VERGINE: Le difficoltà sono state tante in questo anno, ci sono stati dei cambiamenti e ci saranno ancora, ma in meglio, soprattutto da giugno in avanti.