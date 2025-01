Nuovi giorni all’orizzonte per novità che affiorano o possibili tormenti e ostacoli da affrontare; puntuali le previsioni per l’Oroscopo settimanale Antonio Capitani 17-28 gennaio 2025. Tra le righe di Vanity Fair il noto astrologo ha fatto il punto dei propositi dei prossimi impegni di lavoro, passando in rassegna i possibili momenti tesi così come le occasioni valide per portare finalmente a casa delle tanto agognate soddisfazioni. In amore c’è chi è chiamato tribolare, chi deve scandire il tempo e assecondare quello degli altri; in ogni caso, non mancherà una buona dose di passione per coloro che da tempo hanno forse arenato la voglia di lasciarsi andare ai sentimenti. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni per l’Oroscopo settimanale Antonio Capitani 17-28 gennaio 2025 per Vanity Fair.

Le previsioni per l’Oroscopo settimanale Antonio Capitani 17-28 gennaio 2025: la prima metà dello Zodiaco.

ARIETE: Nuove opportunità di lavoro, economia in espansione; dal punto di vista relazionale è forse il momento di prediligere i confronti sani piuttosto che quelli litigiosi. In amore c’è fortificazione e gioia.

TORO: Soddisfazioni in arrivo sul lavoro, anche per i progetti e questioni a lungo termine. Un senso di autorevolezza vi porterà a brillare mentre in amore arriva grande vivacità.

GEMELLI: Protetti dalla fortuna per tutto l’arco di questo periodo e sarete in grado di elevare tanto le collaborazioni quanto i progetti di lavoro. In amore qualche turbolenza di troppo, forse a causa di troppe limitazioni.

CANCRO: Finalmente le stelle riaffiorano dietro le nubi dei giorni scorsi; ottimi spunti sul lavoro mentre in amore tornerà forte la passione soprattutto per le coppie, le incomprensioni sono ormai oggetto del passato.

LEONE: L’umore finalmente è in una fase di equilibrio, fattore che migliora l’andamento degli impegni quotidiani. Attenzione in amore dove qualche turbamento potrebbe destabilizzare.

VERGINE: Arrivano conferme sul lavoro, decisioni importanti che possono dettare nuove linee guida anche per il futuro. In amore, stando alle previsioni per l’Oroscopo settimanale Antonio Capitani 17-28 gennaio 2025, è giusto lasciarsi andare alla passione, senza remore.

Oroscopo settimanale Antonio Capitani, previsioni 17-28 gennaio 2025: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Giove vi protegge dall’altro e nel frattempo sul lavoro sono favoriti i progetti e impegni individuali. Attenzione in amore dove potrebbero giungere piccole distrazioni o momenti litigiosi.

SCORPIONE: La serenità dominerà la scena per larga parte di questo periodo favorendo i successi sul lavoro ma anche le emozioni in amore. Nuovi orizzonti potrebbero allietare soprattutto i single.

SAGITTARIO: Un certo carisma inizia ad attirare l’attenzione altrui; un fattore che potrebbe aiutare non poco soprattutto sul lavoro con Giove a supporto delle finanze. In amor serve saper aspettare.

CAPRICORNO: Mercurio supporta una visione positiva anche quando le circostanze del momento non sono proprio affini alle vostre pianificazioni. Sul lavoro qualcosa di nuovo inizia a stimolare la vostra curiosità.

ACQUARIO: Nuove strade e possibilità rendono meno pesanti problemi e timori; sul lavoro vige la determinazione mentre in amore la vita di coppia potrebbe finalmente tornare ad essere stimolante.

PESCI: Più sciolti e sicuri sul lavoro, nuove convinzioni vi portano a consolidare o segnare una svolta in diverse direzioni. Stando alle previsioni per l’Oroscopo settimanale Antonio Capitani 17-28 gennaio 2025 in amore siete passionali e non sono da escludere nuovi incontri.