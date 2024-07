Cosa ci riserva l’Oroscopo Antonio Capitani per la prossima settimana? Quali sono le previsioni in amore, nel lavoro e per la salute dei segni zodiacali dal 23 al 30 luglio 2024? Ecco segno per segno tutto quello che c’è da sapere, attraverso le previsioni fatte dall’astrologo su Vanity Fair.

Antonio Capitani, Oroscopo settimanale dal 23 al 30 luglio 2024: previsioni da Ariete a Vergine

ARIETE: Al top la creatività, allo stop una pena. La grinta è in aumento proprio nei primi giorni della settimana, così come l’impegno profuso per conseguire obiettivi e mettervi in luce. Le finanze sono stabili, bene invece l’amore.

TORO: Al top la prontezza di riflessi, allo stop la delicatezza. Dopo qualche giorno di forte stress, da venerdì 26 le cose migliorano a partire dal lavoro, dove vi sentirete più motivati, ma anche nella vita sociale e nel denaro. La curva dell’amore, però, appare in calo, mentre quella ormonale, secondo l’Oroscopo di Antonio Capitani, va a zig zag. Evitate scleri e arrabbiature.

GEMELLI: al top la comunicatività, allo stop un timore economico. La vostra natura curiosa e brillante incide, come spesso accade, nel vostro tempo libero. Non mancano, in questi giorni, le occasioni per sperimentarvi con successo in nuovi compiti, ma anche per ottenere approvazioni o assunzioni. Bene l’amore, meno l’ormone.

CANCRO: al top il benessere, allo stop l’ansia anticipatrice. Siete amanti della vita tranquilla, ed è ciò che anelate anche in questo periodo. News finanziarie rincuorano, secondo l’oroscopo Antonio Capitani, mentre lavoro e amore soddisfano.

LEONE: al top la ripresa, allo stop l’orsaggine. Siete la prima scelta quando si tratta di faccia tosta, e le amicizie, d’altronde, vi reggono il gioco. Grazie sia ai vostri talenti che alla fortuna, questi giorni saranno favorevoli.

VERGINE: al top l’intuito, allo stop il volemose bene coercitivo. Secondo l’oroscopo Antonio Capitani, gli input utili al lavoro e a un progetto personale aumentano. Favorite la tranquillità alla compagnia di altri, che potrebbe crearvi nervosismo. Cuore e ‘ormone’, in questo periodo, non riescono a capire cosa vogliono davvero.

Oroscopo Antonio Capitani, previsioni settimanali da Bilancia a Pesci

BILANCIA: al top la diplomazia vincente, allo stop lo spaesamento. Fortuna, dialettica e lungimiranza saranno le vostre caratteristiche principali in questo periodo. Potrete creare le condizioni per un’espansione del vostro raggio d’azione anche nel lavoro. Bene amore e soldi.

SCORPIONE: al top la pervicacia, allo stop la voglia di trovare tempo per tutti. Secondo l’Oroscopo Antonio Capitani, Saturno accresce il vostro spessore e garantisce le necessarie sicurezze. Fate però sfoggio delle vostre competenze ove necessario per ottenere i vostri obiettivi. L’amore è altalenante.

SAGITTARIO: al top la perspicacia, allo stop la giovialità, talvolta. Venera aiuta ad alleviare i dolori d’amore, ma anche quelli del corpo e della mente. L’amore vi conforta, ma da sabato 20 qualcuno potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote.

CAPRICORNO: al top l’iperfattività, allo stop il relax. Secondo l’Oroscopo Antonio Capitani, avete la necessità di rallentare e di valorizzare la dimensione della sfera privata. Il lavoro, però, non vi dà tregua, anzi vi lusinga con golose offerte.

ACQUARIO: al top le rivincite, allo stop le false certezze. Vedere meglio in faccia cose e rapporti vi spiazza, ma vi da anche soddisfazioni, sia nel lavoro che in fatto di soldi. Qualcuno vorrebbe darvi fastidio nei prossimi giorni ma la cosa non vi toccherà. Bene la passione col partner.

PESCI: al top l’operosità, allo stop una questione di soldi. Stando all’Oroscopo di Antonio Capitani, i ritmi quotidiani sono vorticosi in questi giorni. E più compiti avete da sbrigare, più ve ne assegnano. C’è la necessità di tagliare ciò che non vi porta nulla di buono, dai rapporti ai compiti. Amore un po’ in calo.