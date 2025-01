Oroscopo settimanale, le previsioni dal 6 al 12 gennaio 2025

Cosa rivelano le stelle nell’Oroscopo settimanale inerente ai giorni della prossima settimana, che vanno da lunedì 6 a domenica 12 gennaio 2025? Le previsioni fornite da Blasting News si soffermano nuovamente sugli influssi dei pianeti e delle stelle sui 12 segni zodiacali; ecco di seguito le previsioni per la prima metà dello Zodiaco, che va dall’Ariete alla Vergine.

Oroscopo Paolo Fox di domani 3 gennaio 2025/ Ariete in un caos produttivo, il Cancro lotta ma vince

Oroscopo settimanale 6-12 gennaio 2025: Gemelli in forma, Cancro in down

ARIETE: Dopo un inizio settimana al ralenti, troverete la giusta grinta per superare ogni difficoltà; a lavoro meglio evitare distrazioni per mantenere il focus sui vostri obiettivi. In amore vorreste respirare aria di cambiamento ma il partner non sarà d’accordo, ai single è consigliabile mettersi in gioco per avere opportunità, mentre in ambito economico dovrete curare la gestione delle finanze.

Oroscopo gennaio 2025 Paolo Fox, i segni meno fortunati del mese/ Incertezze per Cancro: Pesci panalizzato

TORO: La routine quotidiana sembra bloccarvi e sognate un grande cambiamento, al momento però meglio concentrarsi sul presente e su come migliorarlo, in vista poi di eventuali rivoluzioni future. A lavoro siate organizzati per centrare gli obiettivi, mentre in amore sarete in cerca di rassicurazioni continue dal partner che però rischia di incrinare il rapporto e il reciproco rispetto.

GEMELLI: Settimana in cui vi misurerete con una maggior sicurezza in voi stessi; in amore sarete a stretto contatto con il partner, per i single invece in arrivo possibili incontri importanti. Sul fronte professionale farete leva sul vostro istinto per risolvere situazioni intricate e ottenere risultati oltre l’immaginabile, occhio però alla gestione del vostro tempo da suddividere tra impegni e relax.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 2 gennaio 2025/ Pesci in ripresa, Sagittario avventurosi

CANCRO: Sarete appesantiti mentalmente e fisicamente, chiusi in voi stessi e oppressi da riflessioni sulle scelte del passato; il consiglio è però di non isolarvi. A lavoro si presenteranno alcuni ostacoli da superare con la calma ed evitando l’impazienza, mentre in amore meglio chiarire alcune questioni irrisolte con il partner attraverso un dialogo sincero.

LEONE: Settimana all’insegna della vostra determinazione; a lavoro vorrete emergere e ciò porterà importanti risultati e opportunità colte al volo, mentre in amore le coppie riscopriranno momenti di passione e complicità e per i single ci sarà un possibile flirt. Per chi custodisce progetti personali e intende concretizzarli, la creatività sarà l’arma vincente.

VERGINE: Siate prudenti nei rapporti con gli altri: la settimana potrebbe portarvi tensioni con persone vicine, sappiate ascoltare chi vi sta accanto per risolvere possibili incomprensioni, mentre in amore cercate di trovare un equilibrio per ripristinare rapporti anche solidi che vengono messi a dura prova. Poche gratificazioni a lavoro, meglio focalizzarvi sui vostri progetti e portarli avanti senza distrazioni.