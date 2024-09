Proseguiamo il nostro viaggio con le previsioni dell’oroscopo settimanale dal 9 al 15 settembre 2024, tratte dalle indicazioni di Artemide riportate dall’edizione online de La Gazzetta del Sud. In questo articolo ci focalizziamo sugli altri segni dello zodiaco, dopo aver approfondito la prima parte. Dunque, chi sale e chi scende questa settimana di settembre? Andiamo a scoprirlo.

Oroscopo settimanale per i nati sotto il segno di Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per quanto concerne il segno della Bilancia, si preannunciano giorni di calma e grande armonia che porteranno benefici in tutti gli aspetti della vita. La settimana scorre fluida e tranquilla, senza scossoni e favorendo un periodo di serenità e stabilità.

L’oroscopo settimanale dello Scorpione è invece più cauto: le stelle sembrano suggerire ai nati sotto questo segno di rallentare, di evitare o limitare le comunicazioni o i contatti sociali, perché la tensione e i possibili conflitti potrebbero giocare bruttissimi scherzi.

Per il Sagittario, l’oroscopo settimanale sembra fornire indicazioni positive per i giorni in arrivo. I nati sotto questo segno hanno la possibilità di mettersi in mostra nel proprio settore. Particolarmente florida la settimana per chi opera nel settore scientifico o chiunque sia chiamato ad esprimere il proprio pensiero critico.

Oroscopo settimanale dal 9 al 15 settembre: le previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci

Per il segno del Capricorno, l’oroscopo settimanale sembra suggerire di affrontare le questioni finanziarie importanti e impellenti. Forse è arrivato il momento di fare un salto in avanti a livello economico, chiarendo – laddove non lo sia – la propria posizione e la propria prospettiva.

L’oroscopo settimanale dell’Acquario ci illustra un po’ di tensione all’inizio della settimana. Bisogna fare i conti con malumori e tanta irritabilità. Sarebbe cosa buona e giusta evitare scontri, almeno fino a giovedì prossimo. Dopodiché sarà tutto un altro discorso, grazie ad un’energia positiva che migliorerà sensibilmente la situazione.

Concludiamo l’oroscopo settimanale con il segno dei Pesci, chiamati a completare un processo di cambiamento e innovazione. Le stelle suggeriscono di agire fuori dagli schemi, quando necessario. Abbandonare i vecchi schemi di pensiero potrebbe essere utile, così come godere delle luci dei riflettori e della giusta attenzione.