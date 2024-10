L’oroscopo settimanale di Ada Alberti con le previsioni fino a domenica 6 ottobre 2024 svela cosa accadrà ai 12 segni dello Zodiaco nei prossimi sette giorni. Quali segni saranno particolarmente fortunati in amore e quali invece avranno delle ottime chance sul lavoro? O quali invece sono quei segni che avranno maggiori difficoltà? Scopriamolo nel dettaglio con le previsioni di Ada Alberti da Ariete a Pesci.

Oroscopo Ada Alberti, previsioni fino al 30 settembre 2024/ Momento d'oro per Scorpione

Oroscopo settimanale fino al 6 ottobre 2024 di Ada Alberti: previsioni dei primi segni

ARIETE: L’oroscopo di Ada Alberti rivela che è un periodo di colloqui e scambi di idee. C’è qualcosa in arrivo di interessante sul piano lavorativo, ma bufera nel privato.

TORO: Le stelle consigliano di rinnovare il rapporto di coppia, soprattutto per quanto riguarda la passione. Dall’altra parte, però, sono previsti degli incontri interessanti per i single.

Oroscopo Ada Alberti, previsioni settimana fino al 29 settembre 2024/ Ariete e Gemelli bene sul lavoro

GEMELLI: L’oroscopo settimanale svela che la settimana inizia laboriosamente e forse è per questo che è arrivato il momento di prendervi più cura di voi stessi

CANCRO: C’è qualche disagio in ufficio ed il consiglio è quello di pazientare.

LEONE: Nuova occasione lavorativa da afferrare al volo, approfittate della Luna Nuova in Bilancia.

VERGINE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale ci sono sfide tutte da vincere nella professione, ma potete farcela. Venere sarà dalla vostra parte, anche sul piano passionale.

Ada Alberti, oroscopo settimanale fino al 6 ottobre 2024: periodo decisivo per Capricorno

BILANCIA: Siete pronti a cambiare traiettoria della vostra vita, soprattutto sul piano lavorativo. Attenzione alle tensioni nel lavoro soprattutto con un superiore.

Oroscopo settimanale Ada Alberti fino 8 settembre 2024/ Previsioni da Bilancia a Pesci: flirt per Sagittario

SCORPIONE: Questa Venere vi rende particolarmente sensuali e anche molto creativi dunque approfittate. Domani e venerdì fate la massima attenzione a chi incontrerete.

SAGITTARIO: L’oroscopo settimanale prevede che potreste fare incontri interessati per il lavoro, ma non siate troppo esigenti perché il conto in banca è in rosso e avete bisogno di soldi.

CAPRICORNO: Tensione non solo sul lavoro ma anche e soprattutto sul rapporto di coppia, è un periodo decisivo

ACQUARIO: Nel suo oroscopo settimanale Ada Alberti ha lasciato per i nati del segno come consiglio che è bene stare attenti a una donna nella professione.

PESCI: La settimana sarà sempre particolarmente laboriosa, soprattutto per la casa ed all’interno di essa. Venere verrà in vostro soccorso, anche in amore.