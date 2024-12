L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti come sempre è tratto dai profili social ufficiali. Cosa accadrà nei prossimo giorni? Cosa prevedono le Stelle? La data da tenere sott’occhio è il 21 dicembre quando il Sole entrerà in Capricorno dando il via al solstizio d’inverno. Alcuni segni, come il saranno particolarmente fortunati soprattutto in amore e lavoro come Bilancia e Scorpione mentre altri come il Toro avranno una settimana un po’ pesante ma potranno riscattarsi nel weekend. Vediamo di seguito le previsioni da Bilancia a Pesci della settimana che va dal 16 al 22 dicembre 2024.

Oroscopo settimanale dal 16 al 22 dicembre 2024: Scorpione brilla in amore e lavoro

BILANCIA: Le stelle ti possono aiutare a far ringiovanire l’alchimia nella coppia e a smaltire le paturnie, nel lavoro tra mercoledì e giovedì c’è la possibilità di trovarti nel posto giusto con le persone giuste che ti possono aiutare a svoltare.

SCOPRIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti le Stelle saranno fondamentali per farvi scoprire chi siete e credere nel rapporto e soprattutto sul sostegno del partner, nel lavoro lunedì e martedì saranno giornate favorevoli per risposte, conferme e colloqui.

SAGITTARIO: Le Stelle ti possono aiutare a vivacizzare le dinamiche di coppia… e a risolvere problemi e incompatibilità, nel lavoro iniziano ad aprirsi le porte giuste e si trovano gli agganci giusti, ci sono novità anche per chi sta cercando casa.

Mauro Perfetti, oroscopo settimanale fino al 22 dicembre 2024: previsioni ultimi segni

CAPRICORNO: Le Stelle ti possono aiutare a premiare chi crede in te stesso o a mettere alle strette chi invece si comporta in maniera ambigua, nel lavoro si moltiplicano le occasioni per sostenere importanti colloqui e selezioni e dare una bella spinta alla carriera.

ACQUARIO: L’oroscopo settimanale prevede che con Venere dalla tua parte l’autostima è in netta ripresa e l’amore ha tanta voglia di risplendere di suggestive emozioni, nel lavoro si sbloccano interessanti novità e si possono trovare gli agganci giusti per svoltare.

PESCI: Il Sole dal Capricorno ti aiuterà a far rientrare le incompatibilità e a recuperare con gli interessi chi hai, o ti ha, trascurato, nel lavoro hai molteplici opportunità per ottenere le risposte che aspetti, scegliere le proposte migliori e trovare gli agganci giusti.